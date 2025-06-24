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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9548 руб.
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24 июня 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9548 руб.
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24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,99 коп. и составил 10,9548 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 10,9995 руб. Было заключено 9112 сделок. Объем торгов составил 20756,32 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,922 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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