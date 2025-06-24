Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9548 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 10,9995 руб. Было заключено 9112 сделок. Объем торгов составил 20756,32 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,922 руб. за юань.

24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,99 коп. и составил 10,9548 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50405,824 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 511,336 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,05 коп. и составил 10,9607 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8835 руб., максимальный - 11,0065 руб. Было заключено 41449 сделок. Объем торгов составил 81134,02... Минимальный курс юаня составил 10,8835 руб., максимальный - 11,0065 руб. Было заключено 41449 сделок. Объем торгов составил 81134,02...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продавцов на фоне упавшей нефти из-за наметившегося снижения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика... читать дальше

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Добыча нефти в Саудовской Аравии в апреле выросла на 0,5% - до 9,005 млн б/с против 8,957 млн б/с в марте, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). В годовом выражении было зафиксировано повышение на 0,2%. Объем экспортных поставок вырос на 7,2% и... Объем экспортных поставок вырос на 7,2% и... читать дальше

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Производство ПАО "Интер РАО" на российских активах компании в первом полугодии может увеличиться на 2%, по итогам года - примерно на 1-2%, сообщил журналистам глава компании Сергей Дрегваль в кулуарах ПМЭФ. "За первое полугодие 2025 г. в части российских активов ожидаемая... читать дальше

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Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в мае 2025 года выросли на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В апреле годовая инфляция также составляла 1.7%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде в мае увеличились на... читать дальше

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Объем поставок электроэнергии из России за рубеж с начала года и по состоянию на середину июня сократился на 4%, такие же результаты (сокращение на 4%) оператор экспорта-импорта ПАО "Интер РАО" пока ожидает и по году, сообщил журналистам глава компании Сергей Дрегваль в кулуарах... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 93 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в мае значение индикатора составляло 98,4 пункта, а не 98 пунктов, как... читать дальше

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ПАО "Интер РАО" планирует тратить имеющийся у компании объем денежных средств на реализацию инвестпрограммы, не исключает дальнейшие сделки по приобретению активов, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Сергей Дрегваль. "Что касается всего объема кэша... "Что касается всего объема кэша... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,99 коп. и составил 10,9548 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 10,9995 руб. Было заключено 9112 сделок. Объем торгов составил 20756,32... Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 10,9995 руб. Было заключено 9112 сделок. Объем торгов составил 20756,32...

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ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8519,9 (+41,5) руб./грамм; на серебро - 91,06 (+0,12) руб./грамм; на платину - 3263,75 (+82,07) руб./грамм; на палладий - 2694,17 (+63,74) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 78,3892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,69 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 91,737 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 189,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отклоняет призывы к снижению процентных ставок уже в июле. Американская экономика остается прочной, а последствия торговой войны президента Дональда Трампа и других изменений в политике вносят неопределенность, говорится в... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут во вторник на общем усилении склонности к риску после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном. Израильские и иранские власти впоследствии подтвердили эту информацию, однако... Израильские и иранские власти впоследствии подтвердили эту информацию, однако... читать дальше

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4 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-982 на 16 млрд 644,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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