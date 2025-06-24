Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5127,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2971,89 млрд руб.

24 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июня составили по Российской Федерации 5127,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4877,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4927 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4641,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 июня составили 2971,89 млрд руб. против 2879,24138 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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