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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 апреля в размере 82,6549 руб.
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25 апреля 2025 года 17:26

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 апреля в размере 82,6549 руб.

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25 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 82,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,10 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Это автоматическое сообщение.
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25 апреля 2025 года 17:26
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 82,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,10 коп.

Это автоматическое сообщение.
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25 апреля 2025 года 17:26
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Период

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