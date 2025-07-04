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04 июля 2025 года 08:42
Рост налогов сократит прирост доходов населения на 0,4%
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Михаил Соколов/ТАСС
4 июля. FINMARKET.RU - Запланированный в этом году переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ сократит темпы прироста доходов населения РФ на 0,4%, подсчитали в Высшей школе экономики. Это окажет влияние и на динамику ВВП: в 2024 году на частное потребление пришлось 2,9 процентного пункта из 4,3% экономического роста, годом ранее - 3,8 п.п. из 4,1%, пишет "Коммерсантъ". Вместе с тем, поскольку при росте налогов будет увеличиваться государственное потребление, совокупный эффект увеличения налогов на динамику ВВП становится менее определенным. В перспективе сократить темпы прироста доходов населения может и падение темпов увеличения зарплат. Так, уже в начале этого года рост выплат на крупных и средних предприятиях замедлился - а в марте 2025 года остановился. Хотя уровень безработицы в мае этого года по сравнению с апрелем снизился до нового минимума в 2,2%, компании, судя по заявлениям сайтов по поиску работы, сократили число открытых вакансий.
Опубликовано Финмаркет
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