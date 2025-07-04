Нефтяникам добавят льготных налоговых режимов

4 июля. FINMARKET.RU - Минфин совместно с Минэнерго и Минэкономразвития должны проработать возможность предоставления льготных налоговых режимов для нефтегазовых компаний к ноябрю 2025 года. Об этом говорится в перечне поручений главы правительства Михаила Мишустина, с которым ознакомились " Известия ".

"Проработайте возможность предоставления льготных налоговых режимов компаниям в сфере добычи нефти, газа природного и газоконденсата, включая расширение периметра применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также продление срока предоставления налоговых льгот на долгосрочный период с учетом прогноза по необходимым объемам добычи углеводородного сырья в увязке с энергетической стратегией, с обязательствами в рамках сделки ОПЕК, а также учетом анализа финансово-экономических моделей проектов, претендующих на налоговые льготы", — отмечается в документе.

Всего документ насчитывает четыре пункта, в двух из них говорится о финансовой поддержке отечественного нефтегаза.

Как отмечается в нем, федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) должны будут представить в правительство для последующего включения в план реализации энергетической стратегии до 2050 года (ЭС-2050) согласованный комплекс мер в различных сценарных условиях, предусматривающий в том числе "определение четких сроков и целевых показателей для существующих и перспективных механизмов государственной финансовой поддержки нефтяной и нефтеперерабатывающих отраслей".

Как уже писали "Известия", министерство в рамках реализации энергостратегии готовит новый налоговый маневр, который подразумевает снижение нагрузки на отрасль и удвоение инвестиций в нее. Это даст мультипликативный эффект на смежные отрасли. В ведомстве полагают, что их отчисления в бюджет смогут восполнить выпадающие доходы и сохранить добычу.

Однако Минфин до настоящего времени занимал достаточно жесткую позицию в отношении снижения налоговой нагрузки на отрасль. В мае замглавы ведомства Алексей Сазанов заявлял, что послаблений для нефтяных компаний пока не планируется. Министр финансов РФ Антон Силуанов тогда же отмечал, что "налоговая нагрузка на нефтяную отрасль — одна из самых высоких, увеличивать ее нецелесообразно, иначе можно подорвать устойчивость компаний".

Управляющий партнер компании "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева считает, что несложно понять позицию и Минэнерго, и Минфина, но нужно выработать компромиссное решение. Ждать изменений в уровне фискальной нагрузки в ближайшие год-два не стоит, полагает эксперт.

Кроме того, премьер поручил министерствам (Минэнерго, Минэку, Минфину, Минпромторгу, Минтрансу и МИДу) представить в правительство комплекс мер, предусматривающих заключение двусторонних договоров с Китаем, Турцией и Индией для обхода антироссийских санкций недружественных стран, в том числе с фиксацией цен на долгосрочный период, а также предложения по расширению доли России в растущих сегментах мирового энергетического рынка.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, увеличение РФ доли на глобальном нефтегазовом рынке возможно, во-первых, за счет занятия новых ниш.

"При этом речь идет не только о наращивании поставок на такие крупные и перспективные рынки, как Китай, Индия и Турция, на которые переориентировались потоки нашего сырья после введения санкций. Происходит поиск и более узких ниш, то есть налаживание поставок нефти и нефтепродуктов в те страны, в которые они раньше не шли, — от Бразилии до стран Ближнего Востока. В средне- и долгосрочной перспективе большие возможности открываются в Африке и в интенсивно развивающихся странах Азии. Это обусловлено как ростом населения в них, так и достаточно быстрым увеличением потребления энергоресурсов промышленностью и сельским хозяйством", — отметил он.

Также расширение рынков сбыта возможно за счет формирования новых правил торговли энергоресурсами, в первую очередь перехода от спотовых сделок к долгосрочным контрактам.