Промпроизводство в РФ в мае выросло на 1,8%

Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 1,8% после повышения на 1,5% в апреле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались лучше ожиданий экономистов, ожидавших замедление роста до 0,8%. За январь-май промпроизводство выросло на 1,3%

25 июня. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в мае 2025 года составил 1,8% в годовом сравнении после роста на 1,5% в апреле, 0,8% в марте, 0,2% в феврале и на 2,2% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-май 2025 годав РФ выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в мае 2025 года оказались лучше оценок экономистов, которые ожидали замедления годовых темпов на фоне календарного фактора - в мае 2024 года было 20 рабочих дней, а в мае 2025 года - лишь 18 дней. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за май на 0,8%.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промышленность РФ в мае выросла на 2,6% после роста на 1,0% в апреле, снижения на 0,7% в марте, роста на 0,4% в феврале и падения на 3,3% в январе.

В мае 2025 года ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 4,0% в годовом сравнении с 3,0% в апреле (за январь-май обработка выросла на 4,2%).

В добывающем секторе в мае 2025 года снижение составило 1,1% в годовом выражении после снижения на 1,0% в апреле (за январь-май - снижение в добыче на 2,7%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в мае было зафиксировано снижение на 0,8% после роста на 2,3% в апреле (за январь-май - снижение на 2,4%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение в мае составило 1,6% после падения на 3,3% в апреле (за январь-май - снижение на 1,1%).

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году.

В 2025 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале июня).

Минэкономразвития РФ в конце апреля повысило свой прогноз по росту промышленности в 2025 году до 2,6% с 2,0% в сентябрьской версии.

Производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) выросло на- 55,4%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 21,1%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - на 11,2%; ремонт машин и оборудования - на 6,5%; производство табачных изделий - на 6,4%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 4,4%; добыча металлических руд - на 3,5%; производство напитков - на 3,0%; производство кокса и нефтепродуктов - на 1,8%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 0,7%.

Отрасли, снизившие объемы производства в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 27,0%; производство мебели - 14,6%; производство кожи и изделий из кожи - 12,7%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 10,1%; добыча прочих полезных ископаемых - 9,5%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 9,3%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 7,0%; производство бумаги - 5,4%; производство электрического оборудования - 4,8%; производство продуктов питания - 2,8%; металлургическое производство - 2,2%; производство прочих готовых изделий - 2,0%; производство текстильных изделий - 0,6%; производство одежды - 1,3%; добыча угля - 1,2%; производство химических веществ и химических продуктов - 0,5%.

Согласно данным Росстата, производство легковых автомобилей в РФ в мае 2025 года сократилось на 18,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, грузовых - на 32%. В абсолютном выражении в мае было выпущено 35 тыс. легковых машин, с начала года - 281 тыс. (+4%).

Грузовиков в прошлом месяце было произведено 8,9 тыс. единиц, за январь-май - 58,5 тыс. (-20,1%).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в мае рухнул на 36,9%, до 718 шт., за 5 месяцев - на 39,6%, до 3,819 тыс. шт.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ в мае выпущено 16 тыс. шт. (+0,4%), с начала года - 89,4 тыс. шт. (-1%).

Производство кузовов для автотранспортных средств за май упало на 56,7%, до 1,5 тыс. шт., за январь-май - на 40,8%, до 10,5 тыс. шт.

в мае этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизила производство продуктов питания на 2,8%, напитков - увеличила на 3%. За пять месяцев производство снизилось на 0,9% и 3,3% соответственно.

Производство табачных изделий в минувшем месяце в годовом выражении выросло на 6,4%, в январе-мае - на 2,8%.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) в мае составило 0,3 млн тонн, что на 0,1% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 0,5 млн тонн (на 3,9% больше), колбасных изделий - 218 тыс. тонн (на 0,2% больше).

Производство молока (кроме сырого) снизилось на 0,6%, до 0,5 млн тонн, сыров - на 4,4%, до 69,7 тыс. тонн, творога - выросло на 2,8%, до 41,9 тыс. тонн.

Выработка сливочного масла увеличилась на 4,6%, до 31,2 тыс. тонн, подсолнечного - упала на 11,5%, до 0,6 млн тонн.

Мукомольные предприятия снизили выпуск муки на 9,1%, до 0,7 млн тонн, хлебопеки сократили производство на 1,8%, до 0,4 млн тонн, кондитеры - на 6,9%, до 0,3 млн тонн.

Крупяные предприятия выпустили 115 тыс. тонн крупы (на 22% меньше). Производство соков выросло на 6,1%, до 144 млн условных банок.