Инвестиции в коммерческую недвижимость резко сократились

4 июля. FINMARKET.RU - Инвестиции в коммерческую недвижимость и участки под застройку в первом полугодии снизились на 38%, до 290 млрд руб. На рынке осталось мало привлекательных объектов, а существующие сложно купить из-за низкой доступности кредитования. Одним из лидеров падения стали площадки под девелопмент жилья. Негативный тренд сохранится: по итогам всего года инвестиции в недвижимость могут снизиться более чем в два раза, пишет "Коммерсантъ".

В январе—июне 2025 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России составил 290 млрд руб. Это на 38% меньше год к году и минимальное значение за три года, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. В эту сумму входят сделки купли-продажи торговых, офисных, гостиничных, складских, многофункциональных (МФК) площадей и площадок под жилье.

В консалтинговой компании CORE.XP говорят о сокращении инвестиций в недвижимость в первом полугодии на 37% год году, до 347 млрд руб.

Управляющий партнер и гендиректор инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Андрей Постников сомневается, что о восстановлении инвестиционного рынка можно будет говорить до смягчения денежно-кредитной политики. Годовой прогноз остается негативным. В IBC Real Estate ожидают, что объем сделок сократится более чем в два раза, до 600 млрд руб.