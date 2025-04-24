Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5139,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3091,94 млрд руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 апреля составили по Российской Федерации 5139,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4926,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5898,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5698,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 апреля составили 3091,94 млрд руб. против 3099,12805 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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