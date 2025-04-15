Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1764 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1025 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 75972 сделки. Объем торгов составил 92724,05 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2225 руб. за юань.

15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,18 коп. и составил 11,1764 руб.

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Активы интегрированных с маркетплейсами банков увеличились в 4 раза за 2024 год, такие данные привела председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на международной конференции Data Fusion в среду. "Мы видим, что маркетплейсы покупают банки - не очень... "Мы видим, что маркетплейсы покупают банки - не очень... читать дальше

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Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 1,3%, по данным Trading Economics. Мартовский рост показателя стал самым значительным с января... Мартовский рост показателя стал самым значительным с января... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,27 пункта (0,972%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2832,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2840,49 (+1,25%) пункта,... читать дальше

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Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров компании пройдет 20 мая, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 25 апреля. Невыплату дивидендов поддержали... Невыплату дивидендов поддержали... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,63/87,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи...

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Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США вырос на 20 базисных пунктов на прошлой неделе, показав рекордный подъем с октября прошлого года на фоне повышения доходности американских гособлигаций. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных... Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных... читать дальше

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Власти РФ продолжают обсуждать ограничение экспорта золота физлицами, и Минфин вернулся к позиции, что это идея правильная. "Тема обсуждается, движется. Пока мы, должен признаться, не договорились. Но мы считаем, что она правильная, и, надеюсь, договоримся", - заявил журналистам... читать дальше

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Совет Федерации одобрил закон о полном переносе с 1 марта 2026 г. маркировки импортной алкогольной продукции на территорию РФ, что должно упростить процедуру ввоза и контроля качества. Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в РФ возможно только в рамках... Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в РФ возможно только в рамках... читать дальше

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В четверг, 17 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 55 выпускам облигаций на общую сумму 17,7 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 17 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,85 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 17 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $207,91 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 17 апреля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 67,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Новое продление истекающего в конце апреля президентского указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортеров натолкнулось на позицию ЦБ РФ, который не согласен с правительством и выступает против пролонгации действующего режима в нынешней ситуации.... читать дальше

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Власти Италии могут потребовать от банка UniCredit "как можно скорее" уйти из России, включив такое требование в список условий, необходимых для одобрения покупки конкурирующего Banco BPM, пишет итальянская газета Il Messaggero. Другими требованиями станут поддержание... Другими требованиями станут поддержание... читать дальше

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"Газпром" обсуждает перспективы сотрудничества с турецкими партнерами накануне истечения срока действия текущих газовых контрактов на поставку российского газа в республику. В 2025 году завершается срок действия договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 млрд... В 2025 году завершается срок действия договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 млрд... читать дальше

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Большинство фондовых индексов Азии завершили торги в минусе на опасениях усиления торговых войн. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало также снижение фондовых индексов США по итогам предыдущей сессии и фьючерсов на них в ходе торгов в среду, сообщает... Негативное влияние на настроения инвесторов оказало также снижение фондовых индексов США по итогам предыдущей сессии и фьючерсов на них в ходе торгов в среду, сообщает... читать дальше

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