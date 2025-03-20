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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 84,3955 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
Прибыль банков в 2025 году может составить 3,6-4,1 трлн руб.
Российский банковский сектор в 2025 году может заработать чистую прибыль в диапазоне 3,6-4,1 трлн рублей, но результаты по отдельным банкам будут неоднородными из-за различий в бизнес-моделях, говорится в исследовании Аналитического кредитного...
 
Жертв телефонных мошенников внесут в специальную базу
Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством. В нижнюю палату парламента приезжали представители Минцифры - это главный автор документа. Чиновники представили доклад по ключевым нормам будущего...
 
Добровольные взносы в Соцфонд вносят менее 0,5% самозанятых
Самозанятые граждане не спешат пользоваться предоставленной им возможностью добровольной уплаты взносов в Социальный фонд для формирования будущих пенсий, пишет "Коммерсант". Специальный льготный налоговый режим для самозанятых, при котором они...
 
20 марта 2025 года 17:33

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 84,3955 руб.

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20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 84,3955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,68 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 марта 2025 года 18:45
Криптовалютная биржа Kraken покупает площадку для торговли фьючерсами NinjaTrader
Американская криптовалютная биржа Kraken договорилась о покупке площадки для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд, говорится в пресс-релизе покупателя.

Kraken называет сделку крупнейшей в истории объединения криптовалютных и традиционных финансовых...    читать дальше
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20 марта 2025 года 18:38
Литва в 2025 г. будет лидером среди стран Балтии по темпам роста ВВП - исследование
Экономика Латвии и Эстонии в 2025 году вырастут в пределах 1,4%, в Литве рост будет более активным - 2,5%, свидетельствуют данные мартовского макроэкономического исследования банка Luminor, опубликованного на его сайте.

Luminor понизил прогноз экономического роста в...    читать дальше
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20 марта 2025 года 18:30
Законопроект о гарантированных кредитных каникулах для МСП и самозанятых поддержан комитетом Госдумы
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал депутатский законопроект, который позволяет субъектам МСП, а также самозанятыми требовать от банков предоставления кредитных каникул сроком до шести месяцев раз в пять лет, независимо от их финансового положения.

Отзыв...    читать дальше
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20 марта 2025 года 18:22
Нефть дорожает на новых мерах США против иранского нефтесектора
Цены на нефть прибавляют более 1,4% в четверг на информации об ужесточении Вашингтоном санкций в отношении поставок иранской нефти.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 мск составляет $71,77 за баррель, что на...    читать дальше
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20 марта 2025 года 18:16
Экспорт пшеницы из РФ в Китай в январе-феврале упал в 9 раз
РФ в январе-феврале этого года экспортировала в Китай пшеницы на $1,3 млн, что в 9 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $11,3 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В феврале в годовом выражении экспорт...    читать дальше
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20 марта 2025 года 18:08
Украинцев, незаконно находящихся в РФ, обязали покинуть страну до 10 сентября
Граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания в России, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября текущего года.

Соответствующий указ подписан президентом РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой...    читать дальше
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20 марта 2025 года 17:56
США расширили в антииранский санкционный список
Министерство финансов США в четверг объявило о расширении санкционного списка, которое затронуло зарубежные компании, связанные с Ираном.

В частности, в SDN List Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов включены 13 компаний из КНР (в том...
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20 марта 2025 года 17:49
Иностранцы смогут работать в РФ без патента, если пройдут дактилоскопию и медосвидетельствование - указ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому иностранцы и апатриды могут осуществлять в РФ трудовую деятельность без патента при прохождении дактилоскопии и медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания.

Документ, опубликованный на...    читать дальше
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20 марта 2025 года 17:40
"РИТЭК" увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ на 3,4%, нефтедобычу снизил на 20,6%
ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК, входит в группу "ЛУКОЙЛ") в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 16,3 млрд рублей, что на 3,4% больше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности предприятия.

Выручка...    читать дальше
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20 марта 2025 года 17:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 марта
ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8214,88 (+155,22) руб./грамм; на серебро - 92,04 (+1,25) руб./грамм; на платину - 2694,38 (+28,07) руб./грамм; на палладий - 2612,98 (+39,9) руб./грамм.

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20 марта 2025 года 17:33
ЦБ РФ установил курс евро с 21 марта в размере 92,4633 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 92,4633 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 163,76 коп.

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20 марта 2025 года 17:33
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 84,3955 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 84,3955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,68 коп.

Это автоматическое сообщение.
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20 марта 2025 года 17:29
Фондовые индексы США слабо снижаются в ходе торгов
Американские фондовые индексы слабо снижаются в четверг.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск в четверг опустился на 30,81 пункта (0,07%) и составил 41933,82 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 5,58 пункта (0,1%) - до...    читать дальше
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20 марта 2025 года 17:25
ВТБ разместил 14,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-920 на 14,4 млрд рублей
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-920 на 14 млрд 386,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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20 марта 2025 года 17:24
Перепродажи домов в США в феврале неожиданно выросли на 4,2%
Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале увеличились на 4,2% относительно предыдущего месяца - до 4,26 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

В январе, по пересмотренным данным, продажи составили 4,09...    читать дальше
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20 марта 2025 года 17:00
Правительство поддержало запрет на начисление процентов за просроченные кредиты, доставшиеся по наследству
Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект, который предлагает запретить кредиторам начислять штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не получили наследство в виде долга.

Документ (N532254-8) был...    читать дальше
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