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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 марта 2025 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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14 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.03 по 23.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
17.03.2025 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing март 2025
17.03.2025 15:30 Объемы розничных продаж в США февраль 2025
17.03.2025 17:00 Товарные запасы на складах США январь 2025
18.03.2025 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew март 2025
18.03.2025 13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew март 2025
18.03.2025 15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США февраль 2025
18.03.2025 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде февраль 2025
18.03.2025 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США февраль 2025
18.03.2025 16:15 Промышленное производство в США февраль 2025
19.03.2025 13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне февраль 2025
19.03.2025 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта
19.03.2025 21:00 Процентная ставка ФРС март 2025
20.03.2025 10:00 Цены производителей в Германии февраль 2025
20.03.2025 13:00 Объем строительства в еврозоне январь 2025
20.03.2025 15:00 Процентная ставка Банка Англии март 2025
20.03.2025 15:30 Баланс счета текущих операций США IV квартал 2024
20.03.2025 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 марта
20.03.2025 15:30 Индекс деловой активности Филадельфии март 2025
20.03.2025 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 февраля по 01 марта
20.03.2025 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США февраль 2025
20.03.2025 17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США февраль 2025
21.03.2025 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы январь 2025
21.03.2025 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции март 2025
21.03.2025 12:30 Баланс счета текущих операций Италии январь 2025
21.03.2025 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне март 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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