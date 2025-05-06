Компании из США регистрируют товарные знаки в РФ

6 мая. FINMARKET.RU - Американский бизнес продолжает массово регистрировать свои товарные знаки в России. В частности, в апреле это сделала крупная нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger), выяснили "Известия" , ознакомившись с ее карточками в Роспатенте. Согласно документу, на ее российскую дочку ООО "Технологическая компания Шлюмберже" было оформлено сразу три товарных знака: "Оркестра", Orchestra и REA. Под ними планируется вести бурение нефтяных и газовых скважин, геологоразведочные и другие работы на нефтяных месторождениях. Срок действия исключительных прав - до 2033 года.

Компания Schlumberger, в октябре 2022 года сменившая свое название на SLB, начала сокращать свою деятельность в России после начала спецоперации РФ на Украине, а в 2023-м заявила о прекращении поставок продукции и технологий со всех своих предприятий в связи с ужесточением санкций. При этом параллельно она пыталась получить российский патент на систему датчиков, которая применяется при использовании технологии гидроразрыва пласта. Однако в августе 2022 года в праве на регистрацию патента ей отказали. Компания подала возражения на это решение, но осенью 2024 года Роспатент подтвердил свое решение, указав, что "заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности "новизна", исходя из чего заявленной группе изобретений не может быть предоставлена правовая охрана".

Как выяснили "Известия", среди других компаний, которые зарегистрировали свои авторские права в РФ в апреле 2025 года, - американский производитель виски Maker's Mark Distillery с штаб-квартирой в Кентукки и производитель устройств безопасности Security Equipment Corporation из Техаса. У обеих авторские права зарегистрированы до 2034 года.

Европейскиене отстают от своих американских коллег. В числе известных брендов, запатентовавших авторские права в апреле, оказался немецкий производитель одежды Hugo Boss. Компания до 2034 года зарегистрировала товарный знак БОСС. Кроме того, за последнее время отдельные товарные знаки зарегистрировали также компании Puma - до 2034 года, L'Oreal - до 2033 года, Prada - до 2034 года.