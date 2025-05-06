Число заявок на регистрацию товарных знаков выросло на 18%

6 мая. FINMARKET.RU - В 2024 г. количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превысило уровень 2020 г. на 18%. Всего за прошлый год было зарегистрировано 11 800 знаков. На российском рынке особенно активны компании из Китая и Белоруссии, а также новые игроки, не регистрировавшие свои марки до 2022 г., например из ОАЭ, говорится в совместном исследовании банка ВТБ и компании "Онлайн патент", пишут "Ведомости"

Около 5000 заявок на регистрацию иностранных товарных знаков за последние пять лет пришлось на электронику, говорится в исследовании. Это каждая десятая поданная нерезидентами заявка наи самый высокий показатель по сравнению с остальными категориями товаров, замечает генеральный директор "Онлайн патента" Алина Акиншина. Сколько знаков на электронику было зарегистрировано за 2024 г., представитель "Онлайн патента" не уточнила.

Лидером по регистрации товарных знаков в России в области электроники является Китай, говорит Акиншина, на китайские компании пришлось 16% от общего числа. Далее с отставанием более чем в 5 раз идут США, и примерно в 12 раз меньше заявок на товарные знаки в области электроники от Белоруссии и Гонконга.

Еще в 2021 г. лидером были США, но Китай их уже догонял - разрыв в заявках между этими странами был всего в 1,12 раза, продолжает Акиншина. В 2022 г. активность Китая сохранилась примерно на том же уровне, в то время как количество заявок из США обрушилось, а разрыв уже увеличился в 1,7 раза. С тех пор Китай продолжал наращивать отрыв, а США - снижать активность. Все остальные страны несопоставимы по количеству патентных заявок, ни одна из юрисдикций не подавала больше 100 заявок в год.