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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
Инфляция и инфляционные ожидания в РФ начинают показывать признаки снижения
Реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) уже находится на высоком уровне, более высокого ее уровня может и не потребоваться, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Скорее всего, более высокой реальной ставки все-таки не потребуется....
 
Расчеты самозанятых предложили отслеживать
Счетная палата рекомендовала правительству внести изменения в условия применения спецрежима налога на профдоход (НПД), наделив ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов таких граждан, следует из ее годового отчета, пишут "Ведомости". Оценка...
 
На сертификацию обуви установят минимальную цену
Министерства начали готовиться к очередной госкомиссии по противодействию контрафактной продукции, которую под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова проводят раз в квартал. Эксперты уже формируют повестку к ней: так, например, на базе...
 
14 марта 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Германии февраль 2025
10:00 Промышленное производство в Великобритании январь 2025
10:45 Изменение потребительских цен во Франции февраль 2025
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) март 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
14 марта 2025 года 11:37
Экспорт крабов из России в январе вырос на 38%
РФ в январе этого года экспортировала более 6,5 тыс. тонн свежих и мороженых крабов, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Основным покупателем стал Китай, на...    читать дальше
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14 марта 2025 года 11:29
Чистая прибыль Foxconn сократилась в 4-м квартале на 13%, хуже прогнозов
В 4-м квартале 2024 г. тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group сократил чистую прибыль на 13% - до 46,33 млрд новых тайваньских долларов ($1,4 млрд), сообщается в пресс-релизе компании.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали...    читать дальше
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14 марта 2025 года 11:25
Банк России не исключает снижения потребкредитования в 2025 году на 1% или рост на 4%
Банк России понизил прогноз по необеспеченному потребительскому кредитованию на 2025 год, не исключает его снижения на 1% или рост на 4%. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре ЦБ по банковскому сектору за четвертый квартал 2024 года.

"По-прежнему полагаем, что...    читать дальше
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14 марта 2025 года 11:22
Денежная база в России выросла за неделю на 13,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 7 марта 18 трлн 086,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 28 февраля денежная база в России равнялась 18 трлн 072,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,08%, или на 13,5 млрд...    читать дальше
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14 марта 2025 года 11:21
ВТБ разместит 14 марта однодневные бонды серии КС-4-916 на 100 млрд руб. по цене 99,8295% от номинала
4 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-916 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8295% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,78% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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14 марта 2025 года 11:17
Почтовая служба США сократит 10 тыс. работников
Почтовая служба США (U.S. Postal Service, USPS) сократит 10 тыс. работников, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, направленное членам Конгресса генеральным почтмейстером Луисом Деджоем.

Сокращение планируется реализовать в течение 30 дней в рамках программы...    читать дальше
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14 марта 2025 года 11:09
ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банков в 2025 году до 3-3,5 трлн руб. с 2,7-3,2 трлн
ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 год до 3-3,5 трлн рублей с 2,7-3,2 трлн рублей ранее, говорится в аналитическом обзоре регулятора.

Банки в 2024 году получили рекордные 3,8 трлн рублей прибыли.

ЦБ прогнозирует, что прибыль...    читать дальше
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14 марта 2025 года 11:01
Инфляция во Франции в феврале замедлилась до 0,8%
Потребительские цены во Франции в феврале 2025 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,8% в годовом выражении после роста на 1,7% в январе, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. По сравнению с январем...    читать дальше
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14 марта 2025 года 10:53
Enel в 2 раза увеличил годовую чистую прибыль
Итальянский электроэнергетический концерн Enel увеличил чистую прибыль в 2024 году в 2 раза, однако его выручка снизилась на 17%.

Как говорится в пресс-релизе Enel, чистая прибыль в минувшем году составила 7,02 млрд евро по сравнению с 3,44 млрд евро в 2023 году. Рост...    читать дальше
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14 марта 2025 года 10:45
Чистая прибыль "Совкомбанка" по МСФО в 2024 году снизилась на 19%
Совкомбанк в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 19% - до 77 млрд рублей по сравнению с 95 млрд рублей прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка. Снижение прибыли в 2024 году связано с разовыми доходами, полученными в 2023 году. Также на прибыль 2024 года...    читать дальше
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14 марта 2025 года 10:38
Рост годовой выручки дистрибьютора запчастей "АвтоВАЗа" составил 19%
По итогам 2024 года официальный дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" в России и за рубежом - АО "Лада Имидж" - увеличил выручку на 19%, до 40,4 млрд рублей, получив прибыль после крупного убытка в позапрошлом году, говорится в отчетности компании.

Себестоимость продаж...    читать дальше
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14 марта 2025 года 10:31
С начала года в Москве введено в эксплуатацию свыше 1,5 млн кв. м недвижимости
Более 1,5 млн кв.м недвижимости ввели в Москве в эксплуатацию за первые два месяца года, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"За январь-февраль этого года в городе за счет бюджетных и внебюджетных средств построено...    читать дальше
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14 марта 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 14 марта растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 51 пункта (1,634%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3172,57 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 18,55 пункта (1,634%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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14 марта 2025 года 10:23
США ведут с "Газпромом" первоначальные переговоры о налаживании сотрудничества
США изучают возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах, что потенциально может проложить путь к более тесным связям с Россией и мирному соглашению по Украине, пишет Bloomberg, ссылаясь на российские и европейские источники из числа официальных...    читать дальше
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14 марта 2025 года 10:15
Инфляция в Германии в феврале составила 2,3%
В феврале 2025 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем 2024 года после такого же повышения месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны...    читать дальше
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14 марта 2025 года 10:08
Рубль укрепляется в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань понижается в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется в ожидании значимого прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8185 руб. (-1,15 коп. к уровню предыдущего закрытия)....
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