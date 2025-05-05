ВВП РФ - "слабее или сильно слабее ожиданий"

5 мая. FINMARKET.RU - После публикации Росстатом макростатистики за первый квартал Минэкономики оценило годовые темпы ростав марте на уровне 1,4% против 0,7% в феврале и 1,7% в первом квартале 2025 года. Впрочем, пишет "Коммерсантъ", перспективы оставшейся части года туманными быть не перестают.

Хотя формально годовые темпы ускорились (в ведомстве перестали публиковать оценки изменения ВВП и частного спроса за месяц с учетом сезонности), "основные цифры за март вышли слабее или сильно слабее ожиданий", отмечает Александр Исаков из Bloomberg Economics.

"Пока тенденции на замедление как экономики, так и инфляции устойчиво продолжаются", - соглашается Егор Сусин из Газпромбанка. Потребление домохозяйств и часть обработки остаются основными источниками, толкающими ВВП вверх.

"По какому сценарию события будут развиваться дальше, сейчас знать невозможно; в какой степени мировые тарифные войны затронут российскую экономику, которая, находясь под санкциями и уже достаточно отделена от мировых рынков, тоже. Очевидно, что в условиях мировой рецессии, вероятность которой сейчас резко возросла, спрос на нефть снизится, и цены на нее упадут. Для российского бюджета это может оказаться достаточно болезненным", - заключают аналитики Центра развития ВШЭ в свежем выпуске своих циклических опережающих индикаторов.