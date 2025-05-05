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05 мая 2025 года 08:33
ВВП РФ - "слабее или сильно слабее ожиданий"
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Сергей Карпухин/ТАСС
5 мая. FINMARKET.RU - После публикации Росстатом макростатистики за первый квартал Минэкономики оценило годовые темпы роста ВВП в марте на уровне 1,4% против 0,7% в феврале и 1,7% в первом квартале 2025 года. Впрочем, пишет "Коммерсантъ", перспективы оставшейся части года туманными быть не перестают. Хотя формально годовые темпы ускорились (в ведомстве перестали публиковать оценки изменения ВВП и частного спроса за месяц с учетом сезонности), "основные цифры за март вышли слабее или сильно слабее ожиданий", отмечает Александр Исаков из Bloomberg Economics. "Пока тенденции на замедление как экономики, так и инфляции устойчиво продолжаются", - соглашается Егор Сусин из Газпромбанка. Потребление домохозяйств и часть обработки остаются основными источниками, толкающими ВВП вверх. "По какому сценарию события будут развиваться дальше, сейчас знать невозможно; в какой степени мировые тарифные войны затронут российскую экономику, которая, находясь под санкциями и уже достаточно отделена от мировых рынков, тоже. Очевидно, что в условиях мировой рецессии, вероятность которой сейчас резко возросла, спрос на нефть снизится, и цены на нее упадут. Для российского бюджета это может оказаться достаточно болезненным", - заключают аналитики Центра развития ВШЭ в свежем выпуске своих циклических опережающих индикаторов.
Опубликовано Финмаркет
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