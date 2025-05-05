"Росатом" задумался о размещении долговых бумаг за рубежом

5 мая. FINMARKET.RU - Госкорпорация "Росатом" прорабатывает вопрос о размещении облигаций на зарубежном рынке, пишут "Ведомости", ссылаясь на ее представителя. Он не подтвердил, но и не опроверг, что компания рассматривает вопрос о выпуске юаневых бондов в инфраструктуре Китая, но напомнил, что в апреле дочерняя структура "Росатома", "Атомэнергопром", получила высший рейтинг ААА по национальной шкале в крупном китайском агентстве Dagong Global Credit Rating. Целью обращения за оценкой кредитоспособности "дочки" в Китае собеседник назвал тестирование перспектив и емкости финансового рынка КНР.

"Росатом" изучает и другие альтернативные банковскому кредитованию источники финансирования, включаядолговых бумаг на отечественном рынке, добавил его представитель. Старший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Элина Кулиева не исключает, что "дочка" "Росатома" воспользуется механизмами привлечения кредитных ресурсов в КНР для финансирования международных проектов. Как считает директор по работе с состоятельными клиентами брокера БКС Денис Габдулин, у "Росатома" нет необходимости в срочном рефинансировании долгов или привлечении средств, поэтому осторожное изучение новых рынков - это больше стратегический шаг, имеющий репутационное и политическое значение.