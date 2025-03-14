ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 марта в размере 86,619 руб., евро - 94,2559 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 94,2559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,49 коп.

14 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 86,619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,14 коп.

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Объем частных инвестиций в туристические особые экономические зоны (ОЭЗ) на Северном Кавказе по итогам 2024 года составил около 22 млрд рублей, сообщил сегодня гендиректор института развития "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов. "У нас сегодня на наших курортах 82 резидента. Государством... читать дальше

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На кольцевой линии метро появится новая станция метро - "Достоевская", она обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии и сократит путь до комплекса "Олимпийский", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Впервые за последние 70 лет строим на Кольцевой... "Впервые за последние 70 лет строим на Кольцевой... читать дальше

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Бюджетный кодекс, сообщила пресс-служба главы государства. Кодекс состоит из нескольких блоков. Первый блок новелл направлен на установление увязки налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политик, что... Кодекс состоит из нескольких блоков. Первый блок новелл направлен на установление увязки налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политик, что... читать дальше

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Число туристических поездок в регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) выросло на 40% за последние два года, до 3 млн поездок, сообщил сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Северный Кавказ - одно из самых привлекательных туристических... "Северный Кавказ - одно из самых привлекательных туристических... читать дальше

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На докапитализацию государственного фонда развития промышленности в Курской области из резервного фонда кабмина выделено 2,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Средства пойдут на... Средства пойдут на... читать дальше

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Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в странах Европейского союза в 2023 году составила 81,4 года, увеличившись на 0,8 года по сравнению с 2022 годом, сообщило статистическое управление ЕС. При этом показатель достиг рекорда с начала ведения расчетов в... При этом показатель достиг рекорда с начала ведения расчетов в... читать дальше

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Правительство РФ внесло изменения в порядок управления средствами Фонда национального благосостояния, необходимые для размещения на субординированных депозитах в банках денег на строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Соответствующее постановление,... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" по итогам 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 1% по сравнению с показателем предыдущего года - до 28,598 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 1,3% и составила 239,227 млрд рублей. Валовая прибыль компании равнялась... Валовая прибыль компании равнялась... читать дальше

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Каждый пятый обладатель полиса ОСАГО имел и полис автокаско в 2024 году, такие данные приводит Банк России в "Обзоре ключевых показателей за 4-й квартал 2024 года". По итогам 2023 года это соотношение составляло 1:6, а в 2022 году - 1:8, проникновение страхования в сегменте... читать дальше

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Китай предпримет ряд мер по оптимизации потребительского финансирования с целью стимулирования потребления и повышения качества финансовых услуг, заявило Государственное управление финансового регулирования КНР в пятницу. Ведомство призвало финансовые учреждения... Ведомство призвало финансовые учреждения... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в феврале 2025 года составил 10 млн 438,5 тыс. кв. м, что на 22,9% больше, чем в феврале 2024 года, говорится в опубликованных в пятницу материалах Росстата. За январь-февраль 2025 года объем жилищного строительства в стране... За январь-февраль 2025 года объем жилищного строительства в стране... читать дальше

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Петр Конюшенко назначен заместителем министра энергетики РФ - соответствующее распоряжение правительства РФ от 13 марта 2025 г. № 591-р опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Как ранее сообщил концерн "Росэнергоатом", в новой должности... Как ранее сообщил концерн "Росэнергоатом", в новой должности... читать дальше

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Росстат уточнил численность населения РФ на 1 января 2025 года до 146 млн 119,9 тыс. человек с предварительной оценки 146 млн 028,3 тыс. человек (была опубликована в начале февраля), соответствующие данные опубликованы в пятницу на сайте статслужбы. Росстат при этом... Росстат при этом... читать дальше

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Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом делает все для того, чтобы начать восстанавливать российско-американские отношения, процесс этот - сложный, заявил президент РФ Владимир Путин. "В повестке дня у нас сегодня плановый вопрос о восстановлении... "В повестке дня у нас сегодня плановый вопрос о восстановлении... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 марта, составляет 85,5694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,05 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 марта, составляет 93,6087 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 марта, составляет 93,6087 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58951,606 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 788,609 млрд руб., или на...

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