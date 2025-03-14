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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 марта в размере 86,619 руб., евро - 94,2559 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
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14 марта 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 марта в размере 86,619 руб., евро - 94,2559 руб.

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14 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 86,619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,14 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 94,2559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,49 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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