Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4463 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3737,46 млрд руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 марта составили по Российской Федерации 4463 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4299,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5749 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5523,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 марта составили 3737,46 млрд руб. против 3302,11654 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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