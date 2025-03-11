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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 86,5669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,82 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 93,6639 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 93,6639 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 15:30 15:30 Изменение потребительских цен в США Изменение потребительских цен в США ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59455,070 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 246,335 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,07 коп. и составил 11,8293 руб. Минимальный курс юаня составил 11,719 руб., максимальный - 11,95 руб. Было заключено 93757 сделок. Объем торгов составил 124157,09... Минимальный курс юаня составил 11,719 руб., максимальный - 11,95 руб. Было заключено 93757 сделок. Объем торгов составил 124157,09...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу РТС, индекс МосБиржи не изменился. Инвесторы ожидали новостей с американо-украинских переговоров по вопросу мирного урегулирования конфликта вокруг Украины; утренние продажи были остановлены отскоком нефти вверх. Индекс МосБиржи... читать дальше

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Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти ускорили рост на торгах во вторник. Некоторую поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Индекс DXY держится около минимума за четыре... Некоторую поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Индекс DXY держится около минимума за четыре... читать дальше

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РФ с 1 по 10 марта отгрузила на экспорт 457 тыс. тонн пшеницы, что в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,688 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза. В настоящее время из основных зерновых культур РФ экспортирует только... В настоящее время из основных зерновых культур РФ экспортирует только... читать дальше

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Годовой прирост розничного портфеля кредитов в феврале продолжил снижаться, темпы роста корпоративного портфеля в годовом выражении существенно не изменились, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям. "По оперативным данным, в феврале годовой прирост... "По оперативным данным, в феврале годовой прирост... читать дальше

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Продажи автомобилей в Китае в феврале выросли на 34,4% относительно того же месяца прошлого года и достигли 2,129 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила на 87,1% - до... Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила на 87,1% - до... читать дальше

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Рост потребительских цен в Латвии в 2025 году составит 2,5-3%, считает эксперт аналитической службы латвийского Минэкономики Иева Шнидере, ее прогноз опубликован на сайте министерства. Ранее сообщалось, что 2024 году инфляция в Латвии замедлилась до 1,3%. По данным... По данным... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли поднять еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электроэнергию. "На основе введенных Онтарио 25-процентных пошлин на... "На основе введенных Онтарио 25-процентных пошлин на... читать дальше

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Экспорт пшеницы из РФ в марте может составить 1,4-1,8 млн тонн против 4,8 млн тонн годом ранее и 3,3 млн тонн в среднем за пять лет, прогнозирует "СовЭкон". "Экспорт может снизиться втрое по сравнению с прошлым годом на фоне отрицательной маржи экспортеров и низкой... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,81 коп. и составил 11,8174 руб. Минимальный курс юаня составил 11,714 руб., максимальный - 11,92 руб. Было заключено 18935 сделок. Объем торгов составил 36026,48... Минимальный курс юаня составил 11,714 руб., максимальный - 11,92 руб. Было заключено 18935 сделок. Объем торгов составил 36026,48...

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ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8099,63 (-229,86) руб./грамм; на серебро - 90,47 (-1,87) руб./грамм; на платину - 2691,34 (-53,75) руб./грамм; на палладий - 2657,94 (-18,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Темпы роста цен в январе-феврале, хотя и оставались высокими, но несколько замедлились по сравнению со значениями ноября и декабря, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ. "Устойчивость процесса... "Устойчивость процесса... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 86,5669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 182,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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