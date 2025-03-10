ЦБ РФ установил курс евро с 11 марта в размере 95,4443 руб.

10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 95,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 141,66 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59701,404 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,352 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,38 коп. и составил 12,05 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8675 руб., максимальный - 12,1255 руб. Было заключено 72157 сделок. Объем торгов составил 97520,47... Минимальный курс юаня составил 11,8675 руб., максимальный - 12,1255 руб. Было заключено 72157 сделок. Объем торгов составил 97520,47...

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Чистая прибыль по МСФО стивидорной группы "ДелоПортс" в 2024 году увеличилась на 21,3% по сравнению с 2023 годом, до 17,6 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО. Выручка "ДелоПортс" в 2024 году выросла на 30,5%, до 31 млрд руб. Выручка "ДелоПортс" в 2024 году выросла на 30,5%, до 31 млрд руб. "ДелоПортс" (входит в... "ДелоПортс" (входит в...

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Рынок акций РФ завершил основную сессию на Мосбирже ростом индикаторов на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта вокруг Украины и новостях о возможных предстоящих на этой неделе в Саудовской Аравии украинско-американских и... читать дальше

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Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти вернулись к снижению, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов. Давление на цены оказывает сочетание понижательных факторов, включая опасения по поводу эскалации торговых войн и их экономических последствий, а... Давление на цены оказывает сочетание понижательных факторов, включая опасения по поводу эскалации торговых войн и их экономических последствий, а... читать дальше

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Калининградская область и Росреестр подписали соглашение о включении региона в пилотный проект по вовлечению неиспользуемых земель и недвижимости в экономический оборот, сообщила пресс-служба ведомства. Масштабный проект Росреестра, отмечается в сообщении, направлен на... Масштабный проект Росреестра, отмечается в сообщении, направлен на... читать дальше

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Снижение основных процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) не происходит автоматически, заявил глава Бундесбанка, член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель. "Ясно, что мы не движемся на автопилоте", - сказал он, подчеркнув, что "сложно спекулировать" о... "Ясно, что мы не движемся на автопилоте", - сказал он, подчеркнув, что "сложно спекулировать" о... читать дальше

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Руководство KPMG требует проведения слияний десятков национальных фирм-членов ее глобальной сети, надеясь, что это поддержит рост бизнеса и будет способствовать предотвращению аудиторских скандалов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Попытка... Попытка... читать дальше

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Россия в феврале 2025 года сократила выпуск готового проката на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 4,6 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". За январь-февраль этого года выпуск проката опустился на 2,5%, до 9,6 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,33 коп. и составил 12,0655 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9225 руб., максимальный - 12,117 руб. Было заключено 11293 сделки. Объем торгов составил 25043,36... Минимальный курс юаня составил 11,9225 руб., максимальный - 12,117 руб. Было заключено 11293 сделки. Объем торгов составил 25043,36...

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Германский производитель тяжелых грузовиков и автобусов Traton ("дочка" концерна Volkswagen) увеличил выручку и операционную прибыль в 2024 году, а также повысил дивиденды. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в 2024 году выросла на 1% - до 47,47 млрд с 46,87... Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в 2024 году выросла на 1% - до 47,47 млрд с 46,87... читать дальше

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РФ в 2024 году экспортировала более 60 тыс. тонн вафель, что на 5% больше, чем в 2023 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов. Основными покупателями стали Казахстан, на долю которого пришлось 24% поставок,... Основными покупателями стали Казахстан, на долю которого пришлось 24% поставок,... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8329,49 (-44,93) руб./грамм; на серебро - 92,34 (-0,6) руб./грамм; на платину - 2745,09 (-40,46) руб./грамм; на палладий - 2676,89 (-37,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 88,3872 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,90 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 95,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 141,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Отчет председателя правительства за 2024 год состоится в Госдуме 26 марта; заседание пройдет в открытом формате с подключением регионов, приглашением представителей деловых объединений, профсоюзов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "26 марта в Госдуме... "26 марта в Госдуме... читать дальше

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