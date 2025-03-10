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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 11 марта в размере 95,4443 руб.
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10 марта 2025 года 17:23

ЦБ РФ установил курс евро с 11 марта в размере 95,4443 руб.

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10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 95,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 141,66 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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