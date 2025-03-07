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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1788 руб.
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07 марта 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1788 руб.

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7 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,01 коп. и составил 12,1788 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,05 руб., максимальный - 12,2985 руб. Было заключено 20309 сделок. Объем торгов составил 38705,65 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,1295 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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