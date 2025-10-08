Рост доходов россиян продолжится в 2026 г., прогнозируют в Финуниверситете

8 октября. FINMARKET.RU - В 2026 годудоходов россиян продолжится и составит 3-4%. Об этом "Российской газете" заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

растут и в нынешнем году. Так, по итогам рейтинга доходов на душу населения городов России в 3-м квартале выше всего доходы оказались у жителей таких городов, как Москва, Химки, Одинцово, Люберцы, Красногорск, Реутов, Мытищи, Санкт-Петербург, Королев, Балашиха, Долгопрудный, Пушкино, Жуковский, Видное, Домодедово, Ногинск, Подольск, Пушкин, Екатеринбург, Электросталь.

В части роста душевого дохода в лидеры в 3-м квартале вышли Ростов-на-Дону, Березники, Королев, Одинцово, Симферополь, Химки, Ногинск, Прокопьевск, Люберцы, Жуковский, Евпатория, Майкоп, Орск, Петропавловск-Камчатский, Орехово-Зуево, Коломна, Шахты, Ессентуки, Саранск, Ставрополь.

В небольших городах доходы растут за счет промышленности. В некоторых городах и регионах рост доходов связан с достаточно массовым участием мужского населения в СВО. В некоторых случаях, по словам Шатилова, доходы растут в силу государственных и частных инвестиций.

Эксперт констатировал: экономика России демонстрирует устойчивость, что сказывается и на росте доходов граждан. "По итогам 2025 года рост доходов, по нашим оценкам, ожидается на уровне 5%", - заключил Шатилов.