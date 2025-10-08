РСПП просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде

8 октября. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030 гг., которые утверждены распоряжением правительства от 1 сентября 2025 г. Об этом говорится в письме президентаАлександра Шохина на имя премьера от 7 октября, пишут "Ведомости"

Распоряжение, вступающее в силу с 1 января 2026 г., предусматривает "беспрецедентный" рост ставок в ближайшие 5 лет, отмечается в письме. Так, в 2026 г. для 35 загрязняющих веществ рост платы составит от 2 до 11 000 раз. К 2030 г. ставки сбора вырастут более чем в 20 раз для 154 из 199 загрязняющих воздух веществ и для 152 из 173 элементов, загрязняющих воду. Такая индексация предусмотрена и в отношении большинства крупнотоннажных вредных веществ, таких как оксиды углерода и серы, фториды, пыль всех видов, сбросы нефтепродуктов, соединений азота и проч., перечисляется в письме Шохина.

Ранее в текущем году ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду уже были увеличены в среднем на 20% другим распоряжением правительства - № 1852-р от 10 июля 2025 г. Шохин также просит Мишустина в письме сохранить действие ставок, зафиксированных в этом распоряжении, на 2026 г., при необходимости скорректировав их на инфляцию.

РСПП также выявил в распоряжении 2409-р несколько позиций, повышение ставок по которым резко отличается от динамики по другим загрязняющим веществам.

Как следует из письма, принятые в этом распоряжении ставки негативно отразятся на промпредприятиях, приведут к необходимости пересмотра ими инвестпрограмм и дальнейшему ухудшению экономических показателей. Все это повлечет существенное повышение цен на продукцию для конечных потребителей, отмечается в документе.

По мнению Шохина, вопрос масштабного пересмотра ставок нужно решать после завершения работ по подготовке научно обоснованной методики определения таких ставок в форме подготовки проекта постановления правительства с участием заинтересованных ведомств.