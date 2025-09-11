- достигшим 70-летнего возраста - на 100%;
- достигшим 80-летия или являющимся инвалидами I группы - на 200%;
- достигшим 90-летия - на 300%.
INTERFAX.RU
Депутаты считают, что повышать пенсии нужно с 70 лет
Донат Сорокин/ТАСС
11 сентября. FINMARKET.RU - В Госдуму будет внесен межфракционный законопроект о снижении возраста, с которого россияне имеют право на прибавку к пенсии. Он предусматривает повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии уже с 70 лет, а также дифференциацию выплат в зависимости от возраста - 70, 80 и 90 лет. Сегодня по закону россиянам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается повышение на 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. С 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составил 8907,70 рублей. Соответственно, после 80 лет размер фиксированной выплаты увеличивается вдвое, то есть составляет почти 18 тысяч. Но депутаты считают, что повышать пенсии нужно уже с 70 лет, пишет "Российская газета". "При этом общая ожидаемая продолжительность жизни в России - 72,8 года. То есть значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости", - отмечает инициатор и один из авторов законопроекта - глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он считает, что необходим дифференцированный механизм повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости:
Ключевые слова: РФ, пенсии, возраст, инициатива
Gocha 11.09.2025
Эта мера не приведёт к улучшению жизни пенсионеров в целом, так как приведёт к увеличению цен на товары, которые покупают пенсионеры. Поэтому то, что выиграют пенсионеры 70+, потеряют пенсионеры до 70.
