В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции

8 октября. FINMARKET.RU - В России разработан новый пятилетнийразвития конкуренции. О нем на совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал вице-премьер России Александр Новак., пишут "Известия"

Новый план подготовлен с учетом меняющихся социально-экономических условий и цифровой трансформации экономики. Ключевая цель - сформировать на всех уровнях власти эффективную систему работы по развитию конкуренции.

В число основных задач входят снятие барьеров для бизнеса, повышение эффективности управления госсобственностью, развитие финансовых рынков, инновационных и высокотехнологичных отраслей.

Планом предусмотрены мероприятия по развитию антимонопольного законодательства. Среди них - ежегодное выявление и пресечение картелей, разработка региональных дорожных карт по развитию конкуренции на новую пятилетку, а также расширение сотрудничества с антимонопольными органами стран БРИКС и государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, в планы властей входит обеспечение антимонопольного регулирования цифровых платформ для предотвращения злоупотреблений монополистов. Процедуру обжалования при этом планируют цифровизировать на 100%, что максимально упростит для заявителя механизм подачи жалобы.

Реализация плана, как подчеркивает Новак, обеспечит дальнейшее развитие конкуренции, что будет способствовать устойчивому росту экономики, достижению справедливого баланса цен, а также повышению качества продукции и услуг.