.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
08 октября 2025 года 08:26
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции
|0
Михаил Джапаридзе/ТАСС
8 октября. FINMARKET.RU - В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции. О нем на совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал вице-премьер России Александр Новак., пишут "Известия". Новый план подготовлен с учетом меняющихся социально-экономических условий и цифровой трансформации экономики. Ключевая цель - сформировать на всех уровнях власти эффективную систему работы по развитию конкуренции. В число основных задач входят снятие барьеров для бизнеса, повышение эффективности управления госсобственностью, развитие финансовых рынков, инновационных и высокотехнологичных отраслей. Планом предусмотрены мероприятия по развитию антимонопольного законодательства. Среди них - ежегодное выявление и пресечение картелей, разработка региональных дорожных карт по развитию конкуренции на новую пятилетку, а также расширение сотрудничества с антимонопольными органами стран БРИКС и государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, в планы властей входит обеспечение антимонопольного регулирования цифровых платформ для предотвращения злоупотреблений монополистов. Процедуру обжалования при этом планируют цифровизировать на 100%, что максимально упростит для заявителя механизм подачи жалобы. Реализация плана, как подчеркивает Новак, обеспечит дальнейшее развитие конкуренции, что будет способствовать устойчивому росту экономики, достижению справедливого баланса цен, а также повышению качества продукции и услуг.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, конкуренция, план
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.