Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%

24 сентября. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в августе 2025 года замедлился до 0,5% в годовом сравнении после роста на 0,7% в июле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Показатели по промышленности в августе 2025 года оказались ниже ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале сентября консенсус-прогнозу, оценивали августовский рост промпроизводства в РФ на уровне 1,0%.

За январь-август 2025 года, по оценке Росстата,увеличилось на 0,8%.

При этом с исключением сезонного и календарного факторов в августе 2025 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 0,7% после снижения на 0,6% в июле.

В августе 2025 года ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 2,4% в годовом сравнении с 1,5% в июле (за январь-август обработка выросла на 3,2%).

В добывающем секторе в августе 2025 года был зафиксирован спад на 2,5% после нулевой динамики в июле (за январь-август - снижение в добыче на 2,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в августе было зафиксировано снижение на 0,2% после сокращения на 0,6% в июле (за январь-август - падение на 2,2%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов производство в августе сжалось на 5,6% после уменьшения на 5,5% в июле (за январь-август - снижение на 3,9%).

Отрасли, показавшие в августе 2025 года значительный рост по сравнению с августом 2024 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 62,2%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 21,2%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 16,0%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 12,0%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 28,8%; добыча прочих полезных ископаемых - 24,9%; производство мебели - 12,7%; производство прочих готовых изделий - 12,6%; производство кожи и изделий из кожи - 12,2%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 10,4%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 10,2%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 9,7%; производство одежды - 9,1%; металлургическое производство - 8,4%; производство кокса и нефтепродуктов - 6,3%; производство электрического оборудования - 7,3%; добыча угля - 5,4%; производство химических веществ и химических продуктов - 4,1%.

В 2025 году экономисты ожидают роста промышленности РФ на 1,1% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале сентября). Минэкономразвития РФ среду понизило прогноз по росту промпроизводства в РФ в 2025 году до 1,5% с 2,6% в апрельской версии.

Производство легковых автомобилей в РФ в августе 2025 года упало в годовом выражении на 27,4%, до 37,5 тыс. единиц. Падение показателя относительно высокой базы июля текущего года составило 34,2%. С начала года в РФ было произведено 420 тыс. легковых машин - на 2,9% меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, в период с 28 июля по 17 августа в плановом корпоративном отпуске находился крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ".

Выпуск грузовиков в августе упал год к году на 37,4%, до 9,3 тыс. единиц, и был на 12% выше июльского показателя. За 8 месяцев в РФ было выпущено 86,3 тыс. грузовых автомобилей (-28,7%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце было выпущено 693 шт. (-21,9% г/г и -4,8% м/м), в январе-августе - 6,1 тыс. шт. (-37,1%).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в августе снизился г/г на 7,7%, до 17 тыс. шт. По сравнению с июлем показатель подскочил на 43%. С начала года в РФ было произведено 135 тыс. ДВС (-7,3%).

Кузовов для автотранспортных средств за август было выпущено 4,3 тыс. шт. (-27% г/г и +9,6% м/м), за 8 месяцев - 31,4 тыс. шт. (-28,3%).