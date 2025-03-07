Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

7 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.03 по 16.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59701,052 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,406 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,93 коп. и составил 12,1938 руб. Минимальный курс юаня составил 12,07 руб., максимальный - 12,32 руб. Было заключено 74104 сделки. Объем торгов составил 101204,17 млн... Минимальный курс юаня составил 12,07 руб., максимальный - 12,32 руб. Было заключено 74104 сделки. Объем торгов составил 101204,17 млн...

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Инвестиции в основной капитал в РФ в 4-м квартале 2024 года выросли на 4,9% по сравнению с 4-м кварталом 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Росстат при этом уточнил поквартальную динамику инвестиций в прошлом году - в 3-м квартале 2024 года... Росстат при этом уточнил поквартальную динамику инвестиций в прошлом году - в 3-м квартале 2024 года... читать дальше

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Рынок акций РФ, демонстрировавший умеренный оптимизм в пятницу на ожиданиях снижения геополитических рисков, резко откатился вниз после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных новых санкциях и пошлинах к России до перемирия или окончательного решения кризиса на... читать дальше

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Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал в первом чтении депутатский законопроект, вводящий предельные торговые наценки на социально значимые продукты. Ранее правительство подчеркивало важность предотвращения ценовых диспропорций на продовольственных рынках, но отмечало,... читать дальше

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Американские фондовые индексы, открывшие сессию в пятницу в минусе, перешли к росту в ходе торгов, трейдеры оценивают экономическую статистику и корпоративные отчеты. Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось,... Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось,... читать дальше

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Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти ускорили рост на торгах в пятницу, но могут завершить неделю с потерями. Давление на нефтяные котировки оказывает неопределенность перспектив международной торговли и ожидания увеличения добычи нефти странами... Давление на нефтяные котировки оказывает неопределенность перспектив международной торговли и ожидания увеличения добычи нефти странами... читать дальше

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Nasdaq Inc. планирует запустить круглосуточные торги на фондовой бирже во второй половине 2026 года. Круглосуточные торги могут вестись пять дней в неделю, написал президент Nasdaq Тал Коэн в соцсети LinkedIn. Они будут запущены в случае получения всех регулятивных... Круглосуточные торги могут вестись пять дней в неделю, написал президент Nasdaq Тал Коэн в соцсети LinkedIn. Они будут запущены в случае получения всех регулятивных... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,01 коп. и составил 12,1788 руб. Минимальный курс юаня составил 12,05 руб., максимальный - 12,2985 руб. Было заключено 20309 сделок. Объем торгов составил 38705,65... Минимальный курс юаня составил 12,05 руб., максимальный - 12,2985 руб. Было заключено 20309 сделок. Объем торгов составил 38705,65...

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ЦБ РФ планирует исключить из расчета антициклической надбавки сделки по финансированию проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ). Регулятор принял такое решение по итогам сбора предложений и замечаний по проекту инструкции "Об... Регулятор принял такое решение по итогам сбора предложений и замечаний по проекту инструкции "Об... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 8% по сравнению с показателем 2023 года - до 53 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 9,6% - до 64,7 млрд рублей. Себестоимость продаж "Группы ЛСР" в прошлом году возросла в 2,7... Себестоимость продаж "Группы ЛСР" в прошлом году возросла в 2,7... читать дальше

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Министр энергетики США Крис Райт планирует запросить до $20 млрд в целях наполнения истощенного стратегического нефтяного резерва страны до максимального уровня, сообщает Bloomberg. Инициатива, на реализацию которой может уйти несколько лет, позволит восстановить запасы... Инициатива, на реализацию которой может уйти несколько лет, позволит восстановить запасы... читать дальше

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Правительство поддержало законопроект о передаче под контроль ЦБ регулирования сервисов покупок в рассрочку BNPL (buy now, pay later), предложив увеличить с 15 тыс. до 50 тыс. руб. лимит покупок без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) и исключить прописанный в проекте... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10.03 по 16.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8374,42 (-15,21) руб./грамм; на серебро - 92,94 (+0,05) руб./грамм; на платину - 2785,55 (+9,41) руб./грамм; на палладий - 2713,91 (+4) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США для корректировки базовой процентной ставки, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. Бостик... читать дальше

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