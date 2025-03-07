07 марта 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
7 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.03 по 16.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|10.03.2025
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|10.03.2025
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|январь 2025
|11.03.2025
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|февраль 2025
|12.03.2025
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|февраль 2025
|12.03.2025
|16:45
|Процентная ставка Банка Канады
|март 2025
|12.03.2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|12.03.2025
|21:00
|Бюджет США
|февраль 2025
|13.03.2025
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|январь 2025
|13.03.2025
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|февраль 2025
|13.03.2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|13.03.2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 февраля
|14.03.2025
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|февраль 2025
|14.03.2025
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|январь 2025
|14.03.2025
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|февраль 2025
|14.03.2025
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
07 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59701,052 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,406 млрд руб., или на...
.
07 марта 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,93 коп. и составил 12,1938 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,07 руб., максимальный - 12,32 руб. Было заключено 74104 сделки. Объем торгов составил 101204,17 млн...
.
07 марта 2025 года 19:03
Инвестиции в основной капитал в РФ в 4-м квартале 2024 года выросли на 4,9% по сравнению с 4-м кварталом 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Росстат при этом уточнил поквартальную динамику инвестиций в прошлом году - в 3-м квартале 2024 года... читать дальше
.
07 марта 2025 года 18:57
Рынок акций РФ, демонстрировавший умеренный оптимизм в пятницу на ожиданиях снижения геополитических рисков, резко откатился вниз после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных новых санкциях и пошлинах к России до перемирия или окончательного решения кризиса на... читать дальше
.
07 марта 2025 года 18:48
Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал в первом чтении депутатский законопроект, вводящий предельные торговые наценки на социально значимые продукты. Ранее правительство подчеркивало важность предотвращения ценовых диспропорций на продовольственных рынках, но отмечало,... читать дальше
.
07 марта 2025 года 18:23
Американские фондовые индексы, открывшие сессию в пятницу в минусе, перешли к росту в ходе торгов, трейдеры оценивают экономическую статистику и корпоративные отчеты.
Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось,... читать дальше
.
07 марта 2025 года 18:15
Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти ускорили рост на торгах в пятницу, но могут завершить неделю с потерями.
Давление на нефтяные котировки оказывает неопределенность перспектив международной торговли и ожидания увеличения добычи нефти странами... читать дальше
.
07 марта 2025 года 18:09
Nasdaq Inc. планирует запустить круглосуточные торги на фондовой бирже во второй половине 2026 года.
Круглосуточные торги могут вестись пять дней в неделю, написал президент Nasdaq Тал Коэн в соцсети LinkedIn. Они будут запущены в случае получения всех регулятивных... читать дальше
.
07 марта 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,01 коп. и составил 12,1788 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,05 руб., максимальный - 12,2985 руб. Было заключено 20309 сделок. Объем торгов составил 38705,65...
.
07 марта 2025 года 17:56
ЦБ РФ планирует исключить из расчета антициклической надбавки сделки по финансированию проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ).
Регулятор принял такое решение по итогам сбора предложений и замечаний по проекту инструкции "Об... читать дальше
.
07 марта 2025 года 17:47
ПАО "Группа ЛСР" в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 8% по сравнению с показателем 2023 года - до 53 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 9,6% - до 64,7 млрд рублей.
Себестоимость продаж "Группы ЛСР" в прошлом году возросла в 2,7... читать дальше
.
07 марта 2025 года 17:31
Министр энергетики США Крис Райт планирует запросить до $20 млрд в целях наполнения истощенного стратегического нефтяного резерва страны до максимального уровня, сообщает Bloomberg.
Инициатива, на реализацию которой может уйти несколько лет, позволит восстановить запасы... читать дальше
.
07 марта 2025 года 17:23
Правительство поддержало законопроект о передаче под контроль ЦБ регулирования сервисов покупок в рассрочку BNPL (buy now, pay later), предложив увеличить с 15 тыс. до 50 тыс. руб. лимит покупок без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) и исключить прописанный в проекте... читать дальше
.
07 марта 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 10.03 по 16.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
.
07 марта 2025 года 17:14
ЦБ РФ с 8 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8374,42 (-15,21) руб./грамм; на серебро - 92,94 (+0,05) руб./грамм; на платину - 2785,55 (+9,41) руб./грамм; на палладий - 2713,91 (+4) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
07 марта 2025 года 17:12
Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США для корректировки базовой процентной ставки, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. Бостик... читать дальше
.