Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -247,2 млрд руб.

7 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 марта по данным на начало операционного дня выросло до -247,2 млрд руб.

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Россия в январе и феврале добывала нефть ниже установленной ОПЕК+ квоты для компенсации сверхдобытых объемов ранее, в марте будет стремиться к 100-процентному исполнению своей части сделки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы и в январе были ниже... "Мы и в январе были ниже... читать дальше

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Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, теперь до 9 сентября 2025 года. Как говорится в сообщении регулятора, это решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам... Как говорится в сообщении регулятора, это решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам... читать дальше

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Решение ОПЕК+ начать частичное восстановление с апреля было принято ввиду начала сезонного роста спроса, призывы американского президента Дональда Трампа о снижении цен на решение не влияли, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он также отметил, что поскольку... читать дальше

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Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в пятницу, в том числе под воздействием негативной динамики на американском рынке акций днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 2,2% - до минимума с сентября. Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 2,2% - до минимума с сентября. Наиболее... Наиболее... читать дальше

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Снижение экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) стало одной из причин роста цен на мировом рынке, который был зафиксирован в феврале, считают эксперты ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Как сообщается в ежемесячном... Как сообщается в ежемесячном... читать дальше

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Казахстан планирует оптимизировать добычу нефти в марте текущего года для выполнения обязательств перед ОПЕК+, сообщил вице-министр энергетики Алибек Жамауов. "Казахстан намерен провести оптимизацию добычи в марте месяце", - сказал Жамауов на пресс-конференции в... "Казахстан намерен провести оптимизацию добычи в марте месяце", - сказал Жамауов на пресс-конференции в... читать дальше

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Представители РФ и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили перспективы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения; ОАЭ выразили заинтересованность в сотрудничестве с крупными фармпроизводителями из России, сообщили в Минздраве РФ. "Заместитель руководителя... "Заместитель руководителя... читать дальше

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Экономика еврозоны в четвертом квартале 2024 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,1%, и эксперты в среднем ожидали... читать дальше

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Активы фондов денежного рынка США превысили $7 трлн на фоне неопределенности, вызванной политикой президента Дональда Трампа, пишет Financial Times со ссылкой на данные Investment Company Institute (ICI). Приток средств за минувшую неделю составил более $51... Приток средств за минувшую неделю составил более $51... читать дальше

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"Рольф" начал продажи мототехники двух китайских брендов: мотоциклов Benda, квадроциклов и багги Hisun, сообщила пресс-служба дилера. "Рольф" стал официальным дилером мотоциклов бренда Benda, которые доступны в центрах "Рольф Юго-Восток" (Москва) и "Рольф Аэропорт"... "Рольф" стал официальным дилером мотоциклов бренда Benda, которые доступны в центрах "Рольф Юго-Восток" (Москва) и "Рольф Аэропорт"... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,9 пункта (1,057%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3241,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3248,86 (+1,28%) пункта, минимальное... читать дальше

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Отпускные цены на муку в РФ за месяц снизились на 0,5%, сообщает Минсельхоз. "По данным на 5 марта, за последний месяц отпускные цены на муку в России снизились на 0,5%. В среднем мука у производителей сегодня стоит 26,7 рубля за килограмм. Стоимость хлеба из пшеничной... "По данным на 5 марта, за последний месяц отпускные цены на муку в России снизились на 0,5%. В среднем мука у производителей сегодня стоит 26,7 рубля за килограмм. Стоимость хлеба из пшеничной... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,75/92,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,24/101,57 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,56/94,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал...

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в пятницу, инвесторы оценивают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), новые решения США относительно пошлин, макростатистику и корпоративные новости. ЕЦБ в четверг ожидаемо понизил процентные... ЕЦБ в четверг ожидаемо понизил процентные... читать дальше

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