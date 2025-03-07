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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5211,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3333,11 млрд руб.
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07 марта 2025 года 09:37
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5211,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3333,11 млрд руб.
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7 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 марта составили по Российской Федерации 5211,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5008,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5172,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4951,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 марта составили 3333,11 млрд руб. против 3353,44009 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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