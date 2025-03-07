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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2%
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2% после повышения на 8,2% в декабре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, которые предусматривали рост в январе на 5,4%
 
Эксперты не видят оснований для резкого роста цен на зерно в РФ
Эксперты агрорынка не видят оснований для резкого роста цен на зерно в РФ. "Не думаю, что есть основания для серьезного роста внутренних цен на зерно, учитывая действующую нормативно-правовую базу и стабильную самообеспеченность, с большим...
 
Доходы обеспеченных россиян росли в 2024 г. быстрее, чем малообеспеченных
В конце 2024 года доходы у обеспеченных россиян росли быстрее, чем малообеспеченных. Это следует из данных Росстата, пишут "Ведомости". Средства 10% наиболее богатых граждан (последняя, десятая децильная группа) в реальном выражении, т. е. с...
 
Почему буксует законопроект о "российской полке"
Почти два года прошло с тех пор, как министерства отказываются поддержать законопроект депутата Татьяны Буцкой о "российской полке". Он предполагает, что розничные сети должны выделить фиксированное место на прилавках для отечественных...
 
07 марта 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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7 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объем промышленных заказов в Германии январь 2025
13:00 Изменение ВВП еврозоны IV квартал 2024
16:30 Данные с рынка труда США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
07 марта 2025 года 14:37
РФ в январе-феврале добывала ниже квоты ОПЕК+ для компенсации сверхдобычи
Россия в январе и феврале добывала нефть ниже установленной ОПЕК+ квоты для компенсации сверхдобытых объемов ранее, в марте будет стремиться к 100-процентному исполнению своей части сделки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы и в январе были ниже...    читать дальше
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07 марта 2025 года 14:29
ЦБ РФ сохранил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, теперь до 9 сентября 2025 года.

Как говорится в сообщении регулятора, это решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам...    читать дальше
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07 марта 2025 года 14:22
Решение ОПЕК+ увеличить добычу с апреля связано с сезонным спросом
Решение ОПЕК+ начать частичное восстановление с апреля было принято ввиду начала сезонного роста спроса, призывы американского президента Дональда Трампа о снижении цен на решение не влияли, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он также отметил, что поскольку...    читать дальше
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07 марта 2025 года 14:06
Азиатские рынки акций завершили торги снижением
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в пятницу, в том числе под воздействием негативной динамики на американском рынке акций днем ранее.

Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 2,2% - до минимума с сентября.

Наиболее...    читать дальше
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07 марта 2025 года 13:56
ФАО снижение экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне стало одной из причин роста мировых цен в феврале
Снижение экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) стало одной из причин роста цен на мировом рынке, который был зафиксирован в феврале, считают эксперты ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Как сообщается в ежемесячном...    читать дальше
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07 марта 2025 года 13:47
Казахстан оптимизирует добычу нефти в марте для выполнения обязательств перед ОПЕК+
Казахстан планирует оптимизировать добычу нефти в марте текущего года для выполнения обязательств перед ОПЕК+, сообщил вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

"Казахстан намерен провести оптимизацию добычи в марте месяце", - сказал Жамауов на пресс-конференции в...    читать дальше
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07 марта 2025 года 13:39
ОАЭ выразили заинтересованность в сотрудничестве с крупными фармпроизводителями из России
Представители РФ и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили перспективы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения; ОАЭ выразили заинтересованность в сотрудничестве с крупными фармпроизводителями из России, сообщили в Минздраве РФ.

"Заместитель руководителя...    читать дальше
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07 марта 2025 года 13:31
ВВП еврозоны в 4-м квартале вырос на 0,2%, ЕС - на 0,4%
Экономика еврозоны в четвертом квартале 2024 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,1%, и эксперты в среднем ожидали...    читать дальше
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07 марта 2025 года 13:24
Активы фондов денежного рынка США превысили $7 трлн
Активы фондов денежного рынка США превысили $7 трлн на фоне неопределенности, вызванной политикой президента Дональда Трампа, пишет Financial Times со ссылкой на данные Investment Company Institute (ICI).

Приток средств за минувшую неделю составил более $51...    читать дальше
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07 марта 2025 года 13:16
"Рольф" начал продажи мототехники двух китайских брендов
"Рольф" начал продажи мототехники двух китайских брендов: мотоциклов Benda, квадроциклов и багги Hisun, сообщила пресс-служба дилера.

"Рольф" стал официальным дилером мотоциклов бренда Benda, которые доступны в центрах "Рольф Юго-Восток" (Москва) и "Рольф Аэропорт"...    читать дальше
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07 марта 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 7 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,9 пункта (1,057%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3241,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3248,86 (+1,28%) пункта, минимальное...    читать дальше
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07 марта 2025 года 13:08
За последний месяц отпускные цены на муку снизились на 0,5% - Минсельхоз
Отпускные цены на муку в РФ за месяц снизились на 0,5%, сообщает Минсельхоз.

"По данным на 5 марта, за последний месяц отпускные цены на муку в России снизились на 0,5%. В среднем мука у производителей сегодня стоит 26,7 рубля за килограмм. Стоимость хлеба из пшеничной...    читать дальше
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07 марта 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 7 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 90,75/92,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,75/92,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...
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07 марта 2025 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 96,24/101,57 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,24/101,57 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи вырос...
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07 марта 2025 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 88,56/94,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,56/94,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал...
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07 марта 2025 года 13:01
Европейские фондовые рынки торгуются в минусе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в пятницу, инвесторы оценивают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), новые решения США относительно пошлин, макростатистику и корпоративные новости.

ЕЦБ в четверг ожидаемо понизил процентные...    читать дальше
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