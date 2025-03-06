Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -247,8 млрд руб.

6 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 марта по данным на начало операционного дня снизилось до -247,8 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59792,458 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 899,545 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,43 коп. и составил 12,2831 руб. Минимальный курс юаня составил 12,228 руб., максимальный - 12,3515 руб. Была заключена 44831 сделка. Объем торгов составил 79244,62... Минимальный курс юаня составил 12,228 руб., максимальный - 12,3515 руб. Была заключена 44831 сделка. Объем торгов составил 79244,62...

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Emirates NBD, крупнейший банк Дубая, предоставил своим клиентам доступ к операциям с цифровыми валютами. Как говорится в пресс-релизе банка, пользователи цифрового подразделения Liv теперь могут покупать и продавать криптовалюты в своем приложении. Такой функционал... Как говорится в пресс-релизе банка, пользователи цифрового подразделения Liv теперь могут покупать и продавать криптовалюты в своем приложении. Такой функционал... читать дальше

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Объем параллельного импорта имеет тенденцию к снижению, до конца марта Минпромторг РФ планирует представить обновленный перечень товаров, которые можно ввозить без согласия правообладателя, с сокращениями в части ряда потребительских брендов, сообщил журналистам статс-секретарь,... читать дальше

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Увеличение финансовых потоков в феврале говорит о сохранении роста экономики на высоком уровне, говорится в комментарии ЦБ РФ. Значительное увеличение финансовых потоков по широкому кругу отраслей указывает на их достаточную обеспеченность финансовыми ресурсами для... Значительное увеличение финансовых потоков по широкому кругу отраслей указывает на их достаточную обеспеченность финансовыми ресурсами для... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне вернувшихся сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше

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Решение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) оставить на неопределенный срок текущий размер порога беспошлинного ввоза товаров частными лицами в рамках интернет-торговли в 200 евро был компромиссным для всех участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил... читать дальше

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Минпромторг РФ считает целесообразным на первом этапе установить долю российского вина в торговых сетях в рамках так называемой "российской полки" (механизм, гарантирующий потребительским товарам производства РФ определенную представленность в ритейле) на уровне 20%, заявил... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в феврале 2024 года прибавили внушительные $9,4 млрд - это самый большой приток с марта 2022 года. Как подсчитал World Gold Council (WGC), это соответствует 99,9 тонны золота. Как подсчитал World Gold Council (WGC), это соответствует 99,9 тонны золота. В том числе... В том числе... читать дальше

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Производство рыбной продукции в РФ в январе составило 350 тыс. тонн, что на 1% ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основе анализа оперативных данных Росстата. В частности, производство мороженой рыбы сократилось... В частности, производство мороженой рыбы сократилось... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги существенным снижением вслед за падением котировок акций производителей полупроводниковой продукции. Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск уменьшился на 1% и составлял 42598,12 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск уменьшился на 1% и составлял 42598,12 пункта. Значение... Значение... читать дальше

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ООО "Тойота Мотор" отзывает в РФ 2,233 тыс. кроссоверов Toyota Highlander для корректировки каркаса спинки заднего сиденья, конструкция которого в ряде ситуаций может быть потенциально травмоопасна, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат машины, проданные с конца ноября... Отзыву подлежат машины, проданные с конца ноября... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,21 коп. и составил 12,2789 руб. Минимальный курс юаня составил 12,172 руб., максимальный - 12,36 руб. Было заключено 9233 сделки. Объем торгов составил 18150,06 млн... Минимальный курс юаня составил 12,172 руб., максимальный - 12,36 руб. Было заключено 9233 сделки. Объем торгов составил 18150,06 млн...

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ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. За последний год ставки в еврозоне были понижены в общей сложности на 150 б.п., и в результате регулятор изменил формулировку в своем сообщении по итогам заседания, отметив, что... читать дальше

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Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда страны. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%.... Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%.... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8389,63 (+1,04) руб./грамм; на серебро - 92,89 (+0,79) руб./грамм; на платину - 2776,14 (+1,98) руб./грамм; на палладий - 2709,91 (-20,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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