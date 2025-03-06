06 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|январь 2025
|16:15
|Процентная ставка ЕЦБ
|март 2025
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|январь 2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|IV квартал 2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 февраля
Это автоматическое сообщение.
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06 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59792,458 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 899,545 млрд руб., или на...
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06 марта 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,43 коп. и составил 12,2831 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,228 руб., максимальный - 12,3515 руб. Была заключена 44831 сделка. Объем торгов составил 79244,62...
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06 марта 2025 года 19:05
Emirates NBD, крупнейший банк Дубая, предоставил своим клиентам доступ к операциям с цифровыми валютами.
Как говорится в пресс-релизе банка, пользователи цифрового подразделения Liv теперь могут покупать и продавать криптовалюты в своем приложении. Такой функционал... читать дальше
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06 марта 2025 года 19:03
Объем параллельного импорта имеет тенденцию к снижению, до конца марта Минпромторг РФ планирует представить обновленный перечень товаров, которые можно ввозить без согласия правообладателя, с сокращениями в части ряда потребительских брендов, сообщил журналистам статс-секретарь,... читать дальше
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06 марта 2025 года 18:58
Увеличение финансовых потоков в феврале говорит о сохранении роста экономики на высоком уровне, говорится в комментарии ЦБ РФ.
Значительное увеличение финансовых потоков по широкому кругу отраслей указывает на их достаточную обеспеченность финансовыми ресурсами для... читать дальше
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06 марта 2025 года 18:52
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне вернувшихся сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше
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06 марта 2025 года 18:46
Решение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) оставить на неопределенный срок текущий размер порога беспошлинного ввоза товаров частными лицами в рамках интернет-торговли в 200 евро был компромиссным для всех участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил... читать дальше
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06 марта 2025 года 18:38
Минпромторг РФ считает целесообразным на первом этапе установить долю российского вина в торговых сетях в рамках так называемой "российской полки" (механизм, гарантирующий потребительским товарам производства РФ определенную представленность в ритейле) на уровне 20%, заявил... читать дальше
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06 марта 2025 года 18:30
Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в феврале 2024 года прибавили внушительные $9,4 млрд - это самый большой приток с марта 2022 года.
Как подсчитал World Gold Council (WGC), это соответствует 99,9 тонны золота.
В том числе... читать дальше
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06 марта 2025 года 18:21
Производство рыбной продукции в РФ в январе составило 350 тыс. тонн, что на 1% ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основе анализа оперативных данных Росстата.
В частности, производство мороженой рыбы сократилось... читать дальше
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06 марта 2025 года 18:12
Американские фондовые индексы начали торги существенным снижением вслед за падением котировок акций производителей полупроводниковой продукции.
Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск уменьшился на 1% и составлял 42598,12 пункта.
Значение... читать дальше
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06 марта 2025 года 18:08
ООО "Тойота Мотор" отзывает в РФ 2,233 тыс. кроссоверов Toyota Highlander для корректировки каркаса спинки заднего сиденья, конструкция которого в ряде ситуаций может быть потенциально травмоопасна, сообщил Росстандарт.
Отзыву подлежат машины, проданные с конца ноября... читать дальше
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06 марта 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,21 коп. и составил 12,2789 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,172 руб., максимальный - 12,36 руб. Было заключено 9233 сделки. Объем торгов составил 18150,06 млн...
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06 марта 2025 года 17:51
ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. За последний год ставки в еврозоне были понижены в общей сложности на 150 б.п., и в результате регулятор изменил формулировку в своем сообщении по итогам заседания, отметив, что... читать дальше
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06 марта 2025 года 17:42
Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда страны.
Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%.... читать дальше
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06 марта 2025 года 17:34
ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8389,63 (+1,04) руб./грамм; на серебро - 92,89 (+0,79) руб./грамм; на платину - 2776,14 (+1,98) руб./грамм; на палладий - 2709,91 (-20,95) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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