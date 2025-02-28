Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0689 руб.

Объем проданного из госфонда на этой неделе зерна составил 8,775 тыс. тонн, что в 1,7 раза меньше, чем на прошлой неделе (15,12 тыс. тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ).

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