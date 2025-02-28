Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6134,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3151 млрд руб.

28 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 февраля составили по Российской Федерации 6134,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5905,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6085,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5849,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 февраля составили 3151 млрд руб. против 3163,8183599999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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