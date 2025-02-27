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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6085,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3163,82 млрд руб.
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27 февраля 2025 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6085,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3163,82 млрд руб.
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27 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 февраля составили по Российской Федерации 6085,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5849,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5287,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5090 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 февраля составили 3163,82 млрд руб. против 3484,91188 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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