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Число новорожденных в Японии в 2024 году уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 5% и составило 720,988 тыс., согласно предварительным данным правительства страны. Это минимальный уровень за всю историю подсчетов - с 1899 года. Это минимальный уровень за всю историю подсчетов - с 1899 года. Показатель снижается девять лет... Показатель снижается девять лет... читать дальше

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Microsoft Corp. призывает администрацию президента США Дональда Трампа смягчить и упростить новые правила экспортного контроля в сфере чипов для ИИ-разработок, предусматривающие ограничения для большинства стран мира, пишет газета The Wall Street Journal. Предложение о... Предложение о... читать дальше

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Сбербанк запустил ипотеку на покупку частного дома по договору долевого участия (ДДУ) у застройщиков, находящихся на проектном финансировании банка, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Мы запускаем аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС,... "Мы запускаем аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС,... читать дальше

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В пятницу, 28 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций на общую сумму 21,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В пятницу, 28 февраля, ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций на общую сумму 109,98 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Экспорт пшеницы из РФ с начала текущего сельхозсезона (с 1 июля 2024 года) по февраль включительно составит 34,3 млн тонн, что на 1,9 млн тонн меньше, чем сезоном ранее, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса". "Таким образом, по итогам февраля экспорт пшеницы... "Таким образом, по итогам февраля экспорт пшеницы... читать дальше

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Котировки нефтяных фьючерсов ускорили рост в четверг и прибавляют около 1% на усилении обеспокоенности по поводу достатка предложения после отзыва президентом США выданного компании Chevron разрешения на импорт и экспорт нефтепродуктов из Венесуэлы. Президент США... Президент США... читать дальше

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Общий пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе 2025 года вырос всего на 0,3% относительно января 2024 года, до 7,85 млн человек, следует из данных Росавиации, которые проанализировал "Интерфакс". На внутренних линиях трафик снизился на 1,4%, до 5,8 млн человек, на... На внутренних линиях трафик снизился на 1,4%, до 5,8 млн человек, на... читать дальше

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Индийские власти изучают возможность снижения пошлин на широкий спектр импортируемых товаров, чтобы избежать ответных мер, о которых ранее предупреждал президент США Дональд Трамп, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, в... По словам источников, в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 66,15 пункта (2,019%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3209,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3260,96 (-0,46%) пункта,... читать дальше

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Инфляция в России может существенно замедлиться во втором полугодии 2025 года, если кредитование не будет расти быстрыми темпами, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Мое личное ощущение, что по первому полугодию динамика (инфляции) будет... "Мое личное ощущение, что по первому полугодию динамика (инфляции) будет... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодня торги разнонаправленно, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на... Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на... читать дальше

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз экспорта пшеница в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.) на 0,5 млн тонн, до 42,5 млн тонн. Изменены в меньшую сторону и некоторые показатели "прогнозной вилки" по сбору пшеницы в 2025 году. Как сообщил... Как сообщил... читать дальше

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Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме (не менее 50% от чистой прибыли), заявил президент - председатель правления банка Герман Греф в ходе конференц-звонка. "Я не могу гарантировать, что будет через три года, потому что я не знаю, что со... "Я не могу гарантировать, что будет через три года, потому что я не знаю, что со... читать дальше

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Банк России рекомендует финансовым организациям продлить кредитные каникулы заемщикам из приграничных регионов РФ - Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщает Банк России. "Рекомендуем кредиторам инициативно взаимодействовать с заемщиками из Белгородской,... "Рекомендуем кредиторам инициативно взаимодействовать с заемщиками из Белгородской,... читать дальше

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Сбербанк не исключает позитивных изменений в геополитике, но придерживается сценария сохранения санкций или же их ужесточения, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф. "Может ли это быть (снятие санкций)? Все может быть. Мы исходим из сценария, что... "Может ли это быть (снятие санкций)? Все может быть. Мы исходим из сценария, что... читать дальше

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