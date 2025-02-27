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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 85,9279 руб., курс евро - в размере 90,1826 руб.
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27 февраля 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 85,9279 руб., курс евро - в размере 90,1826 руб.
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27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 85,9279 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,39 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 90,1826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,77 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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