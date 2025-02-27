ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 85,9279 руб., курс евро - в размере 90,1826 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 90,1826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,77 коп.

27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 85,9279 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,39 коп.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой вертолетной площадке на территории больницы имени Вересаева в Дмитровском районе. "В городе появилась новая вертолётная площадка при больнице. Она расположена на территории ГКБ им. В.В. Вересаева в Дмитровском районе САО и полностью... читать дальше

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Проект "Северный поток 2" может быть перезапущен, причем при поддержке инвесторов из США, сообщает в воскресенье The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "По словам нескольких человек, осведомленных о ходе дискуссий, усилия по достижению этого соглашения... "По словам нескольких человек, осведомленных о ходе дискуссий, усилия по достижению этого соглашения... читать дальше

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Москва выставила на торги по продаже шесть объектов коммерческой недвижимости, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Город регулярно выставляет на открытые аукционы недвижимость, которую можно использовать под различные виды бизнеса –... "Город регулярно выставляет на открытые аукционы недвижимость, которую можно использовать под различные виды бизнеса –... читать дальше

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Три четверти россиян (77%) регулярно занимаются спортом либо поддерживают свою физическую форму с помощью разных видов физкультуры, тогда как в 2021 году такую активностью проявляли две трети сограждан (67%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что возобновление сотрудничества с США в экономике, в том числе по редкоземельным металлам, - это долгий путь, быстрых результатов ожидать пока не стоит. "Это еще более долгосрочная перспектива - это во-первых. А... "Это еще более долгосрочная перспектива - это во-первых. А... читать дальше

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География полетов из России расширится в этом году за счет как добавления новых направлений, так и увеличения числа городов вылета. У туристов из России появится 15 дополнительных направлений авиаперелетов, подсчитали "Известия". География расширится как за счет прямых... У туристов из России появится 15 дополнительных направлений авиаперелетов, подсчитали "Известия". География расширится как за счет прямых... читать дальше

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Начался второй этап реконструкции участка Киевского шоссе возле рабочего поселка Селятино, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, работы пройдут от 51 до 53 км магистрали. Проект... Проект... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 88,2568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 91,5655 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 91,5655 руб. По сравнению с...

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За два года работы Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена жители столицы совершили по ней более 740 млн поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "БКЛ - одна из самых востребованных линий столичного метро. В рабочие дни пассажиры совершают по ней... "БКЛ - одна из самых востребованных линий столичного метро. В рабочие дни пассажиры совершают по ней... читать дальше

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Министерство экономики Латвии прогнозирует, что рост экономики в 2025 году может составить около 2% при условии, что существенно не ухудшится геополитическая обстановка. Как указывает министерство, экономическая активность начнет восстанавливаться в 2025 году, тогда... Как указывает министерство, экономическая активность начнет восстанавливаться в 2025 году, тогда... читать дальше

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Россия в 2024 году собрала 17,83 млн тонн картофеля (в хозяйствах всех категорий), что на 11,9% меньше, чем в 2023 году (20,241 млн тонн), сообщил Росстат в пятницу. Основная доля производства пришлась на хозяйства населения - 10,528 млн тонн против 11,616 млн тонн в... Основная доля производства пришлась на хозяйства населения - 10,528 млн тонн против 11,616 млн тонн в... читать дальше

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Вводится запрет с 1 марта и по 31 августа на экспорт автомобильного бензина, ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Соответствующее постановление правительства подписано. "Решение принято для... "Решение принято для... читать дальше

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Минфин не планирует выкупать с рынка облигации федерального займа с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК, флоатеры) старых выпусков, но размещать будет бумаги уже нового формата, сообщил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов на конференции... читать дальше

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Межведомственная рабочая группа по вопросам рынка труда (МРГ) утвердила перечень наиболее востребованных для экономики РФ профессий, доступных для бесплатного переобучения в 2025 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда России. "В перечень включены профессии,... "В перечень включены профессии,... читать дальше

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Требование наличия полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет в ГИБДД перестает действовать с 1 марта 2025 года, соответствующие изменения внесены в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации". Также отменяется положение закона... Также отменяется положение закона... читать дальше

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Наблюдающиеся в последние две недели движения на рынках имеют дезинфляционное влияние, но они результат "спекулятивной эйфории" на фоне положительных новостей геополитики, судить об их устойчивости рано, полагает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Вы... "Вы... читать дальше

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