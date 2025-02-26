Запасы нефти в США упали за период с 14 февраля по 21 февраля на 2332 тыс. баррелей, бензина - выросли на 369 тыс. баррелей

26 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 2332 тыс. баррелей - до 430,161 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 369 тыс. баррелей и составили 248,271 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3908 тыс. баррелей, достигнув 120,472 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2400 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1400 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2762 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61302,557 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1030,580 млрд руб., или на...

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Производство первичного алюминия в РФ в январе 2025 года увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. По сравнению к декабрем выпуск алюминия в январе сократился на 8,9%. По сравнению к декабрем выпуск алюминия в январе сократился на 8,9%.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,45 коп. и составил 11,7659 руб. Минимальный курс юаня составил 11,625 руб., максимальный - 11,993 руб. Было заключено 131899 сделок. Объем торгов составил 177790,21... Минимальный курс юаня составил 11,625 руб., максимальный - 11,993 руб. Было заключено 131899 сделок. Объем торгов составил 177790,21...

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Добыча природного газа в РФ в январе 2025 года составила 62,5 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем в январе 2024 года (65,201 млрд куб. м), сообщил Росстат. В то же время этот результат заметно превосходит показатель января 2023 года (61 млрд куб. м). Привычная для... Привычная для... читать дальше

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Цены на бананы в РФ за неделю с 18 по 24 февраля повысились на 2%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились в 3,3 раза - с 0,6%. По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились в 3,3 раза - с 0,6%. В целом цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 18 по 24 февраля повысились на 1%,... В целом цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 18 по 24 февраля повысились на 1%,... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец января 2025 года составила 370,5 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 522,2 млн рублей, или в 2,4 раза, сообщил в среду Росстат. Относительно конца января 2024 года долги по... Относительно конца января 2024 года долги по... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 февраля выросли на 0,08% после повышения на 0,21% с 11 по 17 февраля и на 0,06% с 4 по 10 февраля, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 24 февраля выросли на 1,02% (общая инфляция за этот период... По отношению к началу года цены к 24 февраля выросли на 1,02% (общая инфляция за этот период... читать дальше

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Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года. Как сообщил Росстат в среду, на минувшей неделе (с 18 по 24 февраля) масло подешевело на 0,1%. Неделей ранее еще был отмечен рост на 0,1%. Как сообщил Росстат в среду, на минувшей неделе (с 18 по 24 февраля) масло подешевело на 0,1%. Неделей ранее еще был отмечен рост на 0,1%. Снижение цен произошло впервые с сентября... Снижение цен произошло впервые с сентября... читать дальше

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Цены производителей на дизельное топливо в январе 2025 года снизились на 6,0% по сравнению с предыдущим месяцем после понижения на 3,3% в декабре 2024 года и на 1,1% в ноябре, сообщил Росстат. Ранее ДТ дорожало на 2,5% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 1,2% в августе,... Ранее ДТ дорожало на 2,5% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 1,2% в августе,... читать дальше

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Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%. Из... Из... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением из-за фиксации прибыли игроками в отсутствие новостей о дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; также давление оказали опасения сохранения жесткой... читать дальше

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Ирак в январе экспортировал 103,34 млн тонн нефти, сообщило министерство нефти страны со ссылкой на данные государственной компании по сбыту нефти (SOMO). В среднесуточном выражении данный объем составляет 3,33 млн б/с. В среднесуточном выражении данный объем составляет 3,33 млн б/с. В декабре Ирак поставил за рубеж 101,03... В декабре Ирак поставил за рубеж 101,03... читать дальше

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Один из крупнейших в стране транспортно-логистических операторов "Деловые линии" по итогам 2024 года отмечает рост спроса на международные доставку грузов в РФ в 1,5 раза по сравнению с показателем предыдущего года, сообщила пресс-служба компании. Средний тоннаж... Средний тоннаж... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2332 тыс. баррелей - до 430,161 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 369 тыс. баррелей и составили 248,271 млн... читать дальше

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Представители "Газпром нефти Бадра" и Midland Oil Company провели переговоры на полях российско-иракской межправительственной комиссии (МПК) по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны подписали протокол по итогам встречи. Детали... Стороны подписали протокол по итогам встречи. Детали... читать дальше

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Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 5 базисных пунктов на прошлой неделе, до самого низкого значения с начала текущего года. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним... Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним... читать дальше

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