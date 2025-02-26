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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 14 февраля по 21 февраля на 2332 тыс. баррелей, бензина - выросли на 369 тыс. баррелей
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26 февраля 2025 года 18:33

Запасы нефти в США упали за период с 14 февраля по 21 февраля на 2332 тыс. баррелей, бензина - выросли на 369 тыс. баррелей

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26 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2332 тыс. баррелей - до 430,161 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 369 тыс. баррелей и составили 248,271 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3908 тыс. баррелей, достигнув 120,472 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2400 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1400 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2762 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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