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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 78,47 пункта (2,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3247,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3339,17 (+0,39%) пункта,... читать дальше

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Наблюдаемое укрепление рубля связано с геополитическими факторами и сезонным снижением спроса импортеров на валюту, пока сложно оценить устойчивость этого процесса и перспективы его влияния на цены, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам февральского... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,59/92,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 116 коп., Cредний курс продажи...

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Рост ВВП РФ в IV квартале 2024 года составил, по расчетам ЦБ, 3,3% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в опубликованном в среду комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (опубликован 14 февраля). В I квартале 2025 года регулятор... В I квартале 2025 года регулятор... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) японского автопроизводителя Nissan Motor Co. до "BB+" с "BBB-" с "негативным" прогнозом. Теперь рейтинг компании находится в неинвестиционной, или "мусорной"... Теперь рейтинг компании находится в неинвестиционной, или "мусорной"... читать дальше

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Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) утвердил новую программу обратного выкупа акций на $6 млрд, а также повышение квартальных дивидендов на 25%. Как говорится в пресс-релизе GM, программа buyback включает в себя ускоренный выкуп акций на $2 млрд,... Как говорится в пресс-релизе GM, программа buyback включает в себя ускоренный выкуп акций на $2 млрд,... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) представила в среду соглашение об экологически чистой промышленности (Clean Industrial Deal), которое, как рассчитывают в Брюсселе, снимет барьеры на пути декарбонизации производства, обеспечит конкурентоспособность этого процесса и достижение экологических... читать дальше

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В четверг, 27 февраля, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 16,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 7,54 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,98 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") и облигаций компании на уровне AAА(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, кредитный... Как отмечает агентство, кредитный... читать дальше

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Темпы роста производства мяса птицы и яиц, достигнутые в январе, могут сохраниться до конца года, прогнозирует гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева. Как сообщает издание "Агроэкспорт", по ее данным, в январе производство мяса... Как сообщает издание "Агроэкспорт", по ее данным, в январе производство мяса... читать дальше

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Британская BP Plc (SPB: BP) анонсировала обновленную стратегию, предусматривающую увеличение инвестиций в добычу нефти и газа при более избирательном подходе к вложениям в низкоуглеродные технологии. Компания отказалась от предыдущих планов сокращения нефтегазовых... Компания отказалась от предыдущих планов сокращения нефтегазовых... читать дальше

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Акции Coca-Cola Europacific Partners могут впервые войти в расчетную базу главного британского фондового индекса FTSE 100, согласно предварительным данным индексного провайдера FTSE Russell. При этом индекс, вероятно, покинут акции перестраховочной фирмы Hiscox, которые... При этом индекс, вероятно, покинут акции перестраховочной фирмы Hiscox, которые... читать дальше

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Объем субсидий из федерального бюджета РФ, направленных в 2024 году на льготное кредитование строительства и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур, превысил 3,2 млрд рублей. Как сообщил замдиректора департамента... Как сообщил замдиректора департамента... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,4 пункта (1,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3280,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3339,17 (+0,39%) пункта,... читать дальше

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