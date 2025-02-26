26 февраля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|февраль 2025
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|январь 2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 февраля
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26 февраля 2025 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 78,47 пункта (2,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3247,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3339,17 (+0,39%) пункта,... читать дальше
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26 февраля 2025 года 16:09
Наблюдаемое укрепление рубля связано с геополитическими факторами и сезонным снижением спроса импортеров на валюту, пока сложно оценить устойчивость этого процесса и перспективы его влияния на цены, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам февральского... читать дальше
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26 февраля 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,59/92,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 116 коп., Cредний курс продажи...
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26 февраля 2025 года 16:02
Рост ВВП РФ в IV квартале 2024 года составил, по расчетам ЦБ, 3,3% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в опубликованном в среду комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (опубликован 14 февраля).
В I квартале 2025 года регулятор... читать дальше
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26 февраля 2025 года 15:55
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) японского автопроизводителя Nissan Motor Co. до "BB+" с "BBB-" с "негативным" прогнозом.
Теперь рейтинг компании находится в неинвестиционной, или "мусорной"... читать дальше
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26 февраля 2025 года 15:48
Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) утвердил новую программу обратного выкупа акций на $6 млрд, а также повышение квартальных дивидендов на 25%.
Как говорится в пресс-релизе GM, программа buyback включает в себя ускоренный выкуп акций на $2 млрд,... читать дальше
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26 февраля 2025 года 15:36
Еврокомиссия (ЕК) представила в среду соглашение об экологически чистой промышленности (Clean Industrial Deal), которое, как рассчитывают в Брюсселе, снимет барьеры на пути декарбонизации производства, обеспечит конкурентоспособность этого процесса и достижение экологических... читать дальше
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26 февраля 2025 года 15:30
В четверг, 27 февраля, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 16,07 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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26 февраля 2025 года 15:30
В четверг, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 7,54 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 февраля 2025 года 15:30
В четверг, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,98 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 февраля 2025 года 15:28
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") и облигаций компании на уровне AAА(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Как отмечает агентство, кредитный... читать дальше
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26 февраля 2025 года 15:20
Темпы роста производства мяса птицы и яиц, достигнутые в январе, могут сохраниться до конца года, прогнозирует гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева.
Как сообщает издание "Агроэкспорт", по ее данным, в январе производство мяса... читать дальше
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26 февраля 2025 года 15:12
Британская BP Plc (SPB: BP) анонсировала обновленную стратегию, предусматривающую увеличение инвестиций в добычу нефти и газа при более избирательном подходе к вложениям в низкоуглеродные технологии.
Компания отказалась от предыдущих планов сокращения нефтегазовых... читать дальше
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26 февраля 2025 года 15:04
Акции Coca-Cola Europacific Partners могут впервые войти в расчетную базу главного британского фондового индекса FTSE 100, согласно предварительным данным индексного провайдера FTSE Russell.
При этом индекс, вероятно, покинут акции перестраховочной фирмы Hiscox, которые... читать дальше
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26 февраля 2025 года 14:56
Объем субсидий из федерального бюджета РФ, направленных в 2024 году на льготное кредитование строительства и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур, превысил 3,2 млрд рублей.
Как сообщил замдиректора департамента... читать дальше
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26 февраля 2025 года 14:49
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,4 пункта (1,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3280,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3339,17 (+0,39%) пункта,... читать дальше
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