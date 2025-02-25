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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62333,137 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1202,773 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,34 коп. и составил 11,7804 руб. Минимальный курс юаня составил 11,671 руб., максимальный - 11,949 руб. Была заключена 82561 сделка. Объем торгов составил 127244,57... Минимальный курс юаня составил 11,671 руб., максимальный - 11,949 руб. Была заключена 82561 сделка. Объем торгов составил 127244,57...

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Банки РФ, по предварительным данным, в январе 2025 года сократили ипотечный портфель на 0,2% (с корректировкой на сделки секьюритизации) после его роста на 0,4% в декабре, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора". Выдачи в январе снизились более чем в два раза, до... читать дальше

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Средства юрлиц в российских банках в январе выросли на 0,5% (или на 335 млрд руб.) после роста на 2,1% в декабре, в том числе благодаря поступлению бюджетных средств по госконтрактам в декабре-январе, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Прирост... Прирост... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе а ожиданиях скорой встречи президентов США и России в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности России поставлять алюминий в США и предложении о возможном... читать дальше

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Корпоративный кредитный портфель банков ускорил падение в январе - минус 1,2% против 0,2% в декабре, однако данные за эти месяцы недостаточно показательны из-за сезонности и разовых факторов, чтобы с уверенностью говорить об устойчивом снижении темпов роста корпоративных... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале упал до 98,3 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1... Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1... читать дальше

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Доходность американских государственных облигаций снижается на фоне опасений проблем в американской экономике. Доходность 10-летних US Treasuries упала к 18:25 мск на 11,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,299%. Это минимальный показатель с середины декабря прошлого... Доходность 10-летних US Treasuries упала к 18:25 мск на 11,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,299%. Это минимальный показатель с середины декабря прошлого... читать дальше

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"ФосАгро" в 2024 году увеличила поставки удобрений в страны Африки на 33%, до 730 тыс. тонн, сообщила компания. Крупнейшими покупателями удобрений "ФосАгро" на континенте в прошлом году стали ЮАР (поставки выросли на 10%), Мозамбик (+80%), Марокко (рост в 5,5 раз),... Крупнейшими покупателями удобрений "ФосАгро" на континенте в прошлом году стали ЮАР (поставки выросли на 10%), Мозамбик (+80%), Марокко (рост в 5,5 раз),... читать дальше

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Экспорт железной руды по сети ОАО "РЖД" вырос в январе 2025 г. по сравнению с январем 2024 г. на 31,2%, до 1,3 млн тонн, сообщила компания. Погрузка железной руды в январе 2025 г. увеличилась на 3,9% и составила 8,8 млн тонн, металлолома было погружено 0,5 млн тонн... Погрузка железной руды в январе 2025 г. увеличилась на 3,9% и составила 8,8 млн тонн, металлолома было погружено 0,5 млн тонн... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение, инвесторы оценивали новые заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, а также потенциальные последствия введения новых санкций против Ирана. Общаясь с... Общаясь с... читать дальше

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Рынок акций США не показывает единой динамики в начале торгов во вторник, участники рынка оценивают финансовые отчетности крупных компаний. Тем временем негативным фактором для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, что пошлины в отношении импорта товаров... Тем временем негативным фактором для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, что пошлины в отношении импорта товаров... читать дальше

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Великобритания намерена увеличить расходы на оборону до отметки в 2,5% от ВВП к 2027 году, заявил во вторник британский премьер Кир Стармер. "Мы выполним наше обещание тратить 2,5% ВВП на оборону, (...) мы достигнем этого показателя в 2027 году", - приводят британские... "Мы выполним наше обещание тратить 2,5% ВВП на оборону, (...) мы достигнем этого показателя в 2027 году", - приводят британские... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,23 коп. и составил 11,7712 руб. Минимальный курс юаня составил 11,683 руб., максимальный - 11,975 руб. Было заключено 20969 сделок. Объем торгов составил 29824,42... Минимальный курс юаня составил 11,683 руб., максимальный - 11,975 руб. Было заключено 20969 сделок. Объем торгов составил 29824,42...

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Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует увеличить число независимых членов в совете директоров и изменить структуру комитета по надзору и аудиту, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Независимые директора будут составлять половину состава... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8166,15 (-154,81) руб./грамм; на серебро - 90,55 (-2,84) руб./грамм; на платину - 2698,93 (-68,91) руб./грамм; на палладий - 2657,15 (-116,36) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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