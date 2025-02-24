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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,0538 руб.
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24 февраля 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,0538 руб.

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24 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,53 коп. и составил 12,0538 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9705 руб., максимальный - 12,185 руб. Было заключено 74736 сделок. Объем торгов составил 95172,44 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,975 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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