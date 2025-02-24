Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5157,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3449,99 млрд руб.

24 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 февраля составили по Российской Федерации 5157,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4941,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5239,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5038,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 февраля составили 3449,99 млрд руб. против 3532,61533 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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