24 февраля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|февраль 2025
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|январь 2025
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24 февраля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61130,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,419 млрд руб., или на...
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24 февраля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,53 коп. и составил 12,0538 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,9705 руб., максимальный - 12,185 руб. Было заключено 74736 сделок. Объем торгов составил 95172,44...
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24 февраля 2025 года 18:57
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник уверенным ростом.
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в ожидании новостей относительно российско-американских переговоров и урегулирования конфликта вокруг Украины. Основную сессию на... читать дальше
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24 февраля 2025 года 18:52
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что для поддержки Калининградской области должны действовать отдельные инструменты и механизмы для разрешения различных проблем, стоящих перед регионом, сообщает пресс-служба СФ.
"Калининградская область - особый и... читать дальше
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24 февраля 2025 года 18:46
Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сократит 1,1 тыс. корпоративных сотрудников, говорится в опубликованном на сайте обращении главного исполнительного директора Брайана Никкола. Увольнения не коснутся работников кофеен, а также занятых на... читать дальше
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24 февраля 2025 года 18:36
"Московская биржа" 1 марта запустит торги акциями по выходным в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности, говорится в сообщении площадки.
На первом этапе к торгам в выходные будут допущены... читать дальше
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24 февраля 2025 года 18:28
Демократическая Республика Конго (ДРК) приостановила экспорт кобальта на четыре месяца из-за избыточного предложения металла, используемого при производстве аккумуляторов, на глобальном рынке, сообщает агентство Bloomberg.
"Экспорт должен соответствовать мировому... читать дальше
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24 февраля 2025 года 18:20
Американский рынок акций начал сессию в понедельник с позитивным настроем, однако быстро перешел к снижению.
Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск уменьшился на 0,2% и составлял 43360,05 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на 0,5% - до... читать дальше
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24 февраля 2025 года 18:17
Инвесткомпания Apollo Global Management купит Bridge Investment Group, специализирующуюся на инвестициях в сфере недвижимости, за $1,5 млрд.
Как говорится в пресс-релизе Apollo, держатели акций Bridge получат по 0,07081 акции Apollo за каждую из своих акций, которые... читать дальше
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24 февраля 2025 года 18:08
Минфин Белоруссии в понедельник выплатило в национальной валюте процентный доход по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031, сообщило министерство.
Общая сумма выплаты процентного дохода по обоим выпускам составила $38,6 млн в эквиваленте.
В соответствии с... читать дальше
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24 февраля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,12 коп. и составил 12,0535 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,97 руб., максимальный - 12,179 руб. Было заключено 12855 сделок. Объем торгов составил 24230,15 млн...
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24 февраля 2025 года 17:55
Объем денежных переводов в Грузию из других стран в 2025 году может сократиться на 6% - до $3,2 млрд в связи с продолжением смягчения эффекта миграции, говорится в традиционном еженедельном обзоре крупнейшего грузинского инвестбанка Galt&Taggart.
Со ссылкой на данные... читать дальше
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24 февраля 2025 года 17:28
ЦБ РФ с 25 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8320,96 (+9,62) руб./грамм; на серебро - 93,39 (-0,32) руб./грамм; на платину - 2767,84 (+1,22) руб./грамм; на палладий - 2773,51 (-18,62) руб./грамм.
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24 февраля 2025 года 17:18
Россельхознадзор планирует с 1 сентября 2025 года распространить систему компартментов (присвоение зоосанитарного статуса) на птицеводческие объекты.
Как сообщает служба, с этого срока вступят в силу изменения в систему компартментализации. Зоосанитарные статусы, помимо... читать дальше
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24 февраля 2025 года 17:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 февраля, составляет 88,2065 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,89 коп.
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24 февраля 2025 года 17:11
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 февраля, составляет 92,5162 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,10 коп.
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