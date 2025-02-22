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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 88,1676 руб., евро - 92,0152 руб.
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22 февраля 2025 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 88,1676 руб., евро - 92,0152 руб.

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22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 88,1676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,27 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 92,0152 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,79 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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