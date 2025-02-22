ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 88,1676 руб., евро - 92,0152 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 92,0152 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,79 коп.

22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 88,1676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,27 коп.

.

Жители Курской области, чьё имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей. Распоряжение о выделении на эти цели почти 44 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте... читать дальше

.

В торгах по покупке двух помещений в районах Гольяново и Сокольники на востоке столицы могут принять участие все желающие, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Город регулярно выставляет на открытые аукционы объекты недвижимости... "Город регулярно выставляет на открытые аукционы объекты недвижимости... читать дальше

.

Западные компании зондируют в информационном поле перспективы возвращения в РФ, юридических обращений еще не было, в любом случае российский бизнес, который сделал большие инвестиции, будет в приоритете, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Пока... "Пока... читать дальше

.

Иностранные розничные сети, в случае возврата в Россию, не должны отказываться от присутствия в новых регионах РФ. С таким заявлением выступил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая... "У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая... читать дальше

.

Министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне "Давэй". Подписание документа состоялось "на полях" 5-й... читать дальше

.

Российские авиакомпании в случае возобновления поставок зарубежных самолетов в первую очередь будут закупать отечественную авиатехнику по мере ее сертификации, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить... "Мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить... читать дальше

.

В марте россиян ждет множество законодательных изменений. В основном они будут касаться дачников, людей, планирующих строительство индивидуальных домов, тех, кто хочет взять кредиты, пишет "Российская газета". Военные пенсионеры получат прибавку к... Военные пенсионеры получат прибавку к... читать дальше

.

Центральные банки РФ и Мьянмы обсудили перспективы расширения точек приема карт "Мир" в Мьянме, а также возможности взаимного открытия прямых счетов компаний в банках стран, сказал журналистам статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов по итогам переговоров в... читать дальше

.

Возглавляемый миллиардером Илоном Маском департамент эффективности правительства (DOGE) должен активизировать работу, заявил в субботу президент США Дональд Трамп. "Илон отлично справляется с работой. Но мне бы хотелось, чтобы он начал действовать агрессивнее. Помните: нам нужно... читать дальше

.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Мьянму встретился с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. "Мьянма - наш давний и надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском... "Мьянма - наш давний и надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 88,1676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 92,0152 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 92,0152 руб. По...

.

Жильцы почти 80 старых домов в Северном административном округе переехали в современные жилые комплексы с начала реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Старые дома на... "Старые дома на... читать дальше

.

Экономика Москвы во всех сферах использует современные отечественные ИТ-решения, в реестре российского программного обеспечения Минцифры зарегистрировано почти 8.8 тыс. единиц разработанного в столице ПО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На столицу приходится 70,9%... "На столицу приходится 70,9%... читать дальше

.

Границы территории опережающего развития (ТОР) "Приморье" будут расширены, что позволит реализовать новый инвестиционный проект по созданию комфортной городской среды. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте... читать дальше

.

Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии к 2030 году может вырасти до 4 млн человек, сообщил сегодня журналистам министр туризма и курортов региона Расул Текеев. "По итогам прошлого года турпоток на курорты КЧР превысил 2 млн человек, это на 7-10% больше... "По итогам прошлого года турпоток на курорты КЧР превысил 2 млн человек, это на 7-10% больше... читать дальше

.

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, ФАТФ) включила Лаос и Непал в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации; статус России остался прежним -... читать дальше

.