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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 88,1676 руб., евро - 92,0152 руб.
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22 февраля 2025 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 88,1676 руб., евро - 92,0152 руб.
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22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 88,1676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 92,0152 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,79 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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