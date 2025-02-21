21 февраля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|февраль 2025
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|январь 2025
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|февраль 2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|февраль 2025
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|январь 2025
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21 февраля 2025 года 12:23
Британский банк Standard Chartered Plc сократил чистую прибыль на 44% в четвертом квартале 2024 года, не оправдав ожиданий аналитиков.
Как сообщается в пресс-релизе StanChart, его чистая прибыль в октябре-декабре снизилась на 44% и составила $526 млн, или 20,2 цента в... читать дальше
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21 февраля 2025 года 12:09
Услугами железнодорожного транспорта в Китае в январе воспользовались 369 млн пассажиров, что на 12,1% превысило их число за тот же месяц прошлого года, сообщило Государственное управление железных дорог.
В том числе по высокоскоростным магистралям было перевезено 275... читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:50
РФ в 2024 году экспортировала около 43 тыс. тонн овсяных хлопьев, что в полтора раза больше, чем в 2023 году, и стало рекордным показателем, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.
Основным покупателем стал Китай, на долю... читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:49
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-901 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8316% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52%... читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:43
Испанская Repsol в 2024 году сократила чистую прибыль на 45%, до 1,756 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.
Скорректированная чистая прибыль понизилась на 34% и составила 3,327 млрд евро.
"Негативное влияние на прибыль в 2024 году оказали сложная... читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:35
Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписала окончательное соглашение о приобретении 25% акций Unioil Petroleum Philippines, располагающей 165 АЗС и четырьмя складскими терминалами на Филиппинах. Для завершения сделки необходимо одобрение регулирующих... читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:27
Международный совет по зерну (МСЗ) в февральском обзоре сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.) на уровне январской оценки - 43,7 млн тонн.
В январе прогноз был снижен с 44,2 млн тонн.
Прогноз ближайшего конкурента -... читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:20
ПАО "Распадская" завершило 2024 год с чистым убытком в размере $133 млн по сравнению с прибылью в $440 млн годом ранее, говорится в сообщении компании.
Рентабельность по прибыли была отрицательная - минус 8% по сравнению с 20% год назад.
EBITDA упала на 58%,... читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:12
Американский производитель электромобилей Rivian в четвертом квартале 2024 года сократил чистый убыток вдвое, при этом выручка превысила прогноз экспертов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре снизился до $743 млн, или $0,7 в расчете... читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:05
ЦБ РФ продал валюту расчетами 20 февраля на 5,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:03
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 февраля 18 трлн 289,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 7 февраля денежная база в России равнялась 18 трлн 279,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,06%, или на 9,7 млрд... читать дальше
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21 февраля 2025 года 10:57
Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ЦОК АПК" (Центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса) в этом году в рамках госмониторинга зерна планирует обследовать порядка 52 млн тонн твердой и мягкой пшеницы, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше
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21 февраля 2025 года 10:48
Розничные продажи в Великобритании в январе увеличились на 1,7% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Bloomberg.
В декабре, согласно пересмотренным... читать дальше
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21 февраля 2025 года 10:41
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 196,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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21 февраля 2025 года 10:40
РФ возобновила экспорт пшеницы в Казахстан после отмены запрета, который действовал по 31 декабря 2024 года.
Как сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, к отгрузке подготовлено 980 тонн пшеницы. "14 железнодорожных вагонов общим объемом 980 тонн... читать дальше
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21 февраля 2025 года 10:33
Совет директоров ПАО "Распадская" на заседании, которое состоялось 20 февраля, рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании.
С лета прошлого года "Распадская" находится в SDN List Минфина США.
"Учитывая... читать дальше
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