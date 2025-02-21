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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,23%
Рост потребительских цен в январе замедлился до 1,23% после повышения на 1,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,92% после 9,52% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,18%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2025 год. В январе 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Запрет на экспорт бензина для непроизводителей продлен на полгода
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью...
 
Ритейлерам сообщили об увеличении отпускных цен на хлеб
Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12%. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к разным торговым сетям. Названия компаний, которые...
 
21 февраля 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании январь 2025
10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции февраль 2025
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии январь 2025
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии февраль 2025
18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) февраль 2025
18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США январь 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
21 февраля 2025 года 12:23
StanChart сократил квартальную чистую прибыль на 44%, за год показатель вырос на 17%
Британский банк Standard Chartered Plc сократил чистую прибыль на 44% в четвертом квартале 2024 года, не оправдав ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе StanChart, его чистая прибыль в октябре-декабре снизилась на 44% и составила $526 млн, или 20,2 цента в...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 12:09
В январе ж/д перевозки пассажиров в Китае выросли в годовом выражении на 12,1%
Услугами железнодорожного транспорта в Китае в январе воспользовались 369 млн пассажиров, что на 12,1% превысило их число за тот же месяц прошлого года, сообщило Государственное управление железных дорог.

В том числе по высокоскоростным магистралям было перевезено 275...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:50
РФ в 1,5 раза увеличила экспорт овсяных хлопьев в 2024 году
РФ в 2024 году экспортировала около 43 тыс. тонн овсяных хлопьев, что в полтора раза больше, чем в 2023 году, и стало рекордным показателем, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Основным покупателем стал Китай, на долю...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:49
ВТБ разместит 21 февраля однодневные бонды серии КС-4-901 на 100 млрд руб. по цене 99,8316% от номинала
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-901 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8316% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52%...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:43
Чистая прибыль Repsol сократилась на 45% в 2024 году
Испанская Repsol в 2024 году сократила чистую прибыль на 45%, до 1,756 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Скорректированная чистая прибыль понизилась на 34% и составила 3,327 млрд евро.

"Негативное влияние на прибыль в 2024 году оказали сложная...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:35
Aramco приобрела 25% акций филиппинской Unioil
Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписала окончательное соглашение о приобретении 25% акций Unioil Petroleum Philippines, располагающей 165 АЗС и четырьмя складскими терминалами на Филиппинах. Для завершения сделки необходимо одобрение регулирующих...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:27
Международный совет по зерну сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2024/25 сельхозгоду в 43,7 млн тонн
Международный совет по зерну (МСЗ) в февральском обзоре сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.) на уровне январской оценки - 43,7 млн тонн.

В январе прогноз был снижен с 44,2 млн тонн.

Прогноз ближайшего конкурента -...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:20
"Распадская" завершила 2024 г. с убытком
ПАО "Распадская" завершило 2024 год с чистым убытком в размере $133 млн по сравнению с прибылью в $440 млн годом ранее, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по прибыли была отрицательная - минус 8% по сравнению с 20% год назад.

EBITDA упала на 58%,...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:12
Чистый убыток Rivian в 4-м квартале снизился в 2 раза, выручка выросла на треть
Американский производитель электромобилей Rivian в четвертом квартале 2024 года сократил чистый убыток вдвое, при этом выручка превысила прогноз экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре снизился до $743 млн, или $0,7 в расчете...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:05
ЦБ РФ продал юани на 5,5 млрд руб. с расчетами 20 февраля
ЦБ РФ продал валюту расчетами 20 февраля на 5,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ с 9 января 2025 года возобновил...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 11:03
Денежная база в России выросла за неделю на 9,7 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 февраля 18 трлн 289,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 7 февраля денежная база в России равнялась 18 трлн 279,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,06%, или на 9,7 млрд...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 10:57
Центр оценки безопасности и качества продукции АПК в 2025 г. проведет госмониторинг пшеницы в 27 регионах РФ
Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ЦОК АПК" (Центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса) в этом году в рамках госмониторинга зерна планирует обследовать порядка 52 млн тонн твердой и мягкой пшеницы, сообщили "Интерфаксу" в...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 10:48
Рост розничные продаж в Великобритании в январе превысил прогноз
Розничные продажи в Великобритании в январе увеличились на 1,7% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Bloomberg.

В декабре, согласно пересмотренным...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 10:41
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 196,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 196,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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21 февраля 2025 года 10:40
РФ возобновила экспорт пшеницы в Казахстан
РФ возобновила экспорт пшеницы в Казахстан после отмены запрета, который действовал по 31 декабря 2024 года.

Как сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, к отгрузке подготовлено 980 тонн пшеницы. "14 железнодорожных вагонов общим объемом 980 тонн...    читать дальше
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21 февраля 2025 года 10:33
Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров ПАО "Распадская" на заседании, которое состоялось 20 февраля, рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании.

С лета прошлого года "Распадская" находится в SDN List Минфина США.

"Учитывая...    читать дальше
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