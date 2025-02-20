Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1277 руб.

Минимальный курс юаня составил 12 руб., максимальный - 12,3225 руб. Было заключено 61507 сделок. Объем торгов составил 78214,51 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,018 руб. за юань.

20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,09 коп. и составил 12,1277 руб.

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Британский банк Standard Chartered Plc сократил чистую прибыль на 44% в четвертом квартале 2024 года, не оправдав ожиданий аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе StanChart, его чистая прибыль в октябре-декабре снизилась на 44% и составила $526 млн, или 20,2 цента в... Как сообщается в пресс-релизе StanChart, его чистая прибыль в октябре-декабре снизилась на 44% и составила $526 млн, или 20,2 цента в... читать дальше

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Услугами железнодорожного транспорта в Китае в январе воспользовались 369 млн пассажиров, что на 12,1% превысило их число за тот же месяц прошлого года, сообщило Государственное управление железных дорог. В том числе по высокоскоростным магистралям было перевезено 275... В том числе по высокоскоростным магистралям было перевезено 275... читать дальше

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РФ в 2024 году экспортировала около 43 тыс. тонн овсяных хлопьев, что в полтора раза больше, чем в 2023 году, и стало рекордным показателем, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов. Основным покупателем стал Китай, на долю... Основным покупателем стал Китай, на долю... читать дальше

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1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-901 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8316% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52%... читать дальше

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Испанская Repsol в 2024 году сократила чистую прибыль на 45%, до 1,756 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании. Скорректированная чистая прибыль понизилась на 34% и составила 3,327 млрд евро. Скорректированная чистая прибыль понизилась на 34% и составила 3,327 млрд евро. "Негативное влияние на прибыль в 2024 году оказали сложная... "Негативное влияние на прибыль в 2024 году оказали сложная... читать дальше

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Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписала окончательное соглашение о приобретении 25% акций Unioil Petroleum Philippines, располагающей 165 АЗС и четырьмя складскими терминалами на Филиппинах. Для завершения сделки необходимо одобрение регулирующих... читать дальше

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Международный совет по зерну (МСЗ) в февральском обзоре сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.) на уровне январской оценки - 43,7 млн тонн. В январе прогноз был снижен с 44,2 млн тонн. В январе прогноз был снижен с 44,2 млн тонн. Прогноз ближайшего конкурента -... Прогноз ближайшего конкурента -... читать дальше

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ПАО "Распадская" завершило 2024 год с чистым убытком в размере $133 млн по сравнению с прибылью в $440 млн годом ранее, говорится в сообщении компании. Рентабельность по прибыли была отрицательная - минус 8% по сравнению с 20% год назад. Рентабельность по прибыли была отрицательная - минус 8% по сравнению с 20% год назад. EBITDA упала на 58%,... EBITDA упала на 58%,... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Rivian в четвертом квартале 2024 года сократил чистый убыток вдвое, при этом выручка превысила прогноз экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре снизился до $743 млн, или $0,7 в расчете... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре снизился до $743 млн, или $0,7 в расчете... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 20 февраля на 5,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 14 февраля 18 трлн 289,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 7 февраля денежная база в России равнялась 18 трлн 279,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,06%, или на 9,7 млрд... На 7 февраля денежная база в России равнялась 18 трлн 279,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,06%, или на 9,7 млрд... читать дальше

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Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ЦОК АПК" (Центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса) в этом году в рамках госмониторинга зерна планирует обследовать порядка 52 млн тонн твердой и мягкой пшеницы, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

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Розничные продажи в Великобритании в январе увеличились на 1,7% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Bloomberg. В декабре, согласно пересмотренным... В декабре, согласно пересмотренным... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 196,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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РФ возобновила экспорт пшеницы в Казахстан после отмены запрета, который действовал по 31 декабря 2024 года. Как сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, к отгрузке подготовлено 980 тонн пшеницы. "14 железнодорожных вагонов общим объемом 980 тонн... Как сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, к отгрузке подготовлено 980 тонн пшеницы. "14 железнодорожных вагонов общим объемом 980 тонн... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Распадская" на заседании, которое состоялось 20 февраля, рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании. С лета прошлого года "Распадская" находится в SDN List Минфина США. С лета прошлого года "Распадская" находится в SDN List Минфина США. "Учитывая... "Учитывая... читать дальше

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