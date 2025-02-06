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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 февраля
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06 февраля 2025 года 17:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 февраля
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6 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8945,76 (-18,7) руб./грамм; на серебро - 100,56 (+0,95) руб./грамм; на платину - 3050,31 (-7,67) руб./грамм; на палладий - 3097,04 (-52,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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