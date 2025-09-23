Правкомиссия одобрила минимальную эффективную ставку налога на прибыль для холдингов

23 сентября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 22 сентября одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают минимальную эффективную ставку налога на прибыль в размере 15% для участников международных групп компаний (МГК). Об этом "Ведомостям" сообщил источник, знакомый с результатами обсуждения, и подтвердил собеседник, близкий к правительству. По словам последнего, в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании кабмина.

Нормы вступят в силу с 2026 г., но не ранее чем спустя месяц после их официального опубликования, следует из текста одобренного законопроекта.

Новые правила должны будут применяться только теми МГК, которые совокупно соответствуют ряду условий. Например, в случае если их материнские компании находятся за рубежом, а также если материнская, промежуточная холдинговая или любая другая организация являются резидентами государств, присоединившихся к международной налоговой реформе и внедривших нормы модельного законодательства Pillar II. Еще одно условие касается консолидированной выручки МГК. Она за каждый из двух предшествующих финансовых годов должна превышать сумму, эквивалентную 750 млн евро.

Третий обязательный "компонент" связан с текущей фискальной нагрузкой участника группы. Минимальная эффективная ставка для каждого российского предприятия МГК должна быть меньше 15% - она рассчитывается как отношение совокупной суммы налога к сумме прибылей и убытков. Согласно изменениям, 10% из них будут зачисляться в региональные бюджеты и 5% - в федеральный.

Логика введения модельных правил Pillar II в том, чтобы дестимулировать международные группы перемещать прибыль в низконалоговые юрисдикции. В России общая ставка сейчас составляет 25%, однако фактически из-за действия ряда узкоотраслевых льгот и специальных преференциальных режимов ее размер может быть значительно ниже.