Дефляция в РФ в августе составила 0,4%

Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%

10 сентября. FINMARKET.RU - Снижение цен в РФ в августе 2025 года составило 0,40% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-август 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 3,94%.

Снижение цен в августе оказалось существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал дефляцию в августе на уровне 0,17%.

Годовая, по данным Росстата, в августе 2025 года замедлилась до 8,14% (аналитики ожидали 8,39%) с 8,79% на конец июля, 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2025 года составил 100,14% (в июле этого года - 100,25%), в годовом выражении - 108,04% (после 108,53% в июле).

Продовольственные товары в августе снизились в цене на 0,91% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 9,79%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в августе на 10,02% (в годовом выражении - выросла в цене на 0,51%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,42% (в годовом сопоставлении цены оказались выше на 3,87%).

Услуги в августе подешевели в среднем на 0,62% (в годовом выражении выросли в цене на 11,14%).

В августе заметно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на картофель - на 30,0%, свеклу - на 26,4%, капусту- на 25,4%, морковь - на 25,3%, лук - на 22,3%, помидоры - на 21,3%, виноград - на 14,8%. Одновременно выросли цены на огурцы - на 12,8%.

Оливковое масло в августе подешевело на 2,1%, рис - на 1,3%, куриные яйца - на 1,2%. Одновременно выросли цены на свинину - на 2,0%, кофе- на 1,7%.

Цены на бензин в августе поднялись на 1,81%, в годовом сравнении - на 11,01%.

В августе среди услуг пассажирского транспорта уменьшилась стоимость проезда в поездах дальнего следования на 18,1%.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ РФ в июле понизил с 7-8% до 6-7%. В комментариях к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции к концу сентября до 8,5%, но уже конец августа инфляция снизилась до менее 8,2%, так что ее торможение пока идет быстрее заложенной в прогноз траектории.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).