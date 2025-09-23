Промежуточные дивиденды компаний сократились за 6 месяцев в 2 раза

23 сентября. FINMARKET.RU - Объем промежуточных дивидендов российских компаний по итогам 1-го полугодия 2025 года оказался почти в 2 раза ниже, чем годом ранее, составив 341,8 млрд руб., пишет "Коммерсант" В целом снижения выплат инвесторы ожидали из-за падения прибыли прежде всего у нефтяных компаний.

Наиболее сильно сократили выплаты "Газпром нефть" - с 246,4 млрд руб. до 82 млрд руб. (17,3 руб. на акцию), "Татнефть" - в 2,7 раза до 33,4 млрд руб. (14,35 руб. на акцию). Ключевая причина - ухудшение финансовых показателей компаний. Ухудшение финансовых показателей связано с падением цен на нефть на фоне торговой войны США с основными торговыми партнерами.

Не стал выплачиватьи ряд металлургических компаний, пострадавших из-за снизившегося спроса на их продукцию. В частности, если годом ранее "Северсталь" и ММК выплатили дивиденды, то в этом году не стали этого делать.

Вместе с тем на рынке появились новые эмитенты, ранее не платившие дивиденды за

С учетом активно снижающейся ключевой ставки роль дивидендов будет расти. Эксперты ожидают высоких выплат за 3-й квартал и за 9 месяцев, суммарный размер которых может превысить 500 млрд руб.