23 сентября 2025 года 09:15
Промежуточные дивиденды компаний сократились за 6 месяцев в 2 раза
Сергей Коньков/ТАСС
23 сентября. FINMARKET.RU - Объем промежуточных дивидендов российских компаний по итогам 1-го полугодия 2025 года оказался почти в 2 раза ниже, чем годом ранее, составив 341,8 млрд руб., пишет "Коммерсант" В целом снижения выплат инвесторы ожидали из-за падения прибыли прежде всего у нефтяных компаний. Наиболее сильно сократили выплаты "Газпром нефть" - с 246,4 млрд руб. до 82 млрд руб. (17,3 руб. на акцию), "Татнефть" - в 2,7 раза до 33,4 млрд руб. (14,35 руб. на акцию). Ключевая причина - ухудшение финансовых показателей компаний. Ухудшение финансовых показателей связано с падением цен на нефть на фоне торговой войны США с основными торговыми партнерами. Не стал выплачивать дивиденды и ряд металлургических компаний, пострадавших из-за снизившегося спроса на их продукцию. В частности, если годом ранее "Северсталь" и ММК выплатили дивиденды, то в этом году не стали этого делать. Вместе с тем на рынке появились новые эмитенты, ранее не платившие дивиденды за полугодие. С учетом активно снижающейся ключевой ставки роль дивидендов будет расти. Эксперты ожидают высоких выплат за 3-й квартал и за 9 месяцев, суммарный размер которых может превысить 500 млрд руб.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, компании, дивиденды, полугодие, сокращение
